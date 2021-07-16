انت الان تتابع تفاصيل خبر استعلم عن فاتورة التليفون الأرضي يوليو 2021 وآخر موعد للسداد قبل قطع الحرارة والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - فاتورة التليفون الأرضي لشهر يوليو 2021 يمكن الآن الاستعلام عنها وتسديدها لمدة ثلاثون يوماً تنتهي بالتحديد في يوم 14 من أغسطس المقبل، ليتحول بعدها الهاتف الأرضي إلى حالة الاستقبال فقط بدون إمكانية إجراء اتصال في حال التأخر عن سداد قيمة فاتورة التليفون الأرضي، وفي حالة السداد بعد انتهاء فترة السماح التي تنتهي في 14 من أغسطس يحصل غرامة مالية قدرها عشرة جنيهات، أما في حال التأخر عن مدة السماح الثانية والتي يعمل فيها الهاتف الأرضي على استقبال المكالمات فقط في 14 من سبتمبر فإنه يتم قطع الحرارة نهائياً ولا يسمح باستقبال أو إجراء مكالمات.

طرق سداد فاتورة التليفون الأرضي لشهر يوليو 2021

قالت الشركة المصرية للاتصالات أنه يجب على المواطنين المشتركين في خدمة الهاتف الأرضي الاستعلام عن قيمة الفاتورة وسدادها عبر منافذ فروع الشركة المنتشرة في محافظات مصر، أو عن طريق خدمة فوري في أي مركز اتصالات أو المحال التجارية، كما يمكن سدادها أيضاً عن طريق خدمة جوميا باي أو التسديد الإلكتروني من خلال بطاقة الائتمان على موقع الشركة المصرية للاتصالات مباشرة.

خطوات الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي

تتميز شركة المصرية للاتصالات بتوفير خدمة الاستعلام عن قيمة فاتورة التليفون الأرضي لكافة العملاء بجميع محافظات مصر على بوابتها الرسمية عن طريق إضافة كود المحافظة ورقم الهاتف لتظهر قيمة الفاتورة المطلوب سدادها على الفور باتباع الخطوات التالية: