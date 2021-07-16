دعاء الرئيس السيسي في مؤتمر «حياة كريمة»: يا رب ساعدنا كما ساعدتنا دائما (فيديو)

تقدم الرئيس عبدالفتاح السيسي بالتحية والتقدير والاعتزاز للشعب المصرى، شاكرا الله عز وجل على فضله ونعمه على مصر والمصريين.
وقال في كلمته خلال المؤتمر الأول لمشروع حياة كريمة لتطوير الريف المصري، الذى أقيم على استاد القاهرة، أمس الخميس: "كل الشكر كل التحية كل التقدير والاعتزاز بفضل الله علينا وعلى بلدنا، بصوا حوالينا كويس، وأنتوا تعرفوا إن ربنا سبحانه وتعالى أكرم وأعز البلد ده وحماه ونجاه من كل شر وسوء".
وأضاف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي: "أشكر الله سبحانه وتعالى، ويا رب يقبل منى، وبقول يارب ساعدنا كما ساعدتنا دايما، ولك الشكر والحمد يارب".
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