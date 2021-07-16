أعلن المتحدث الصحفي باسم وزارة الطوارئ الروسية، اليوم الجمعة، عن اختفاء طائرة ركاب من طراز "أي أن - 28" من على شاشات الرادار في منطقة باكشارسكي بمنطقة تومسك الروسية.
وقال المتحدث في تصريح لوكالة أنباء "سبوتنيك": "إن طائرة ركاب من نوع "أي أن-28" تابعة لشركة "سيبيريان لايت" توقفت عن التواصل مع البرج"، مشيرا إلى أن الطائرة على متنها 17 راكبا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر اختفاء طائرة ركاب من على شبكات الرادار فى منطقة تومسك الروسية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صوت الامة وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.