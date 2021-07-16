الأحد.. وزير الخارجية يستقبل نظيره الصينى فى العلمين الجديدة

جدة - نرمين السيد - يستقبل سامح شكرى وزيـر الخارجيـة، بعد غد الأحد، وانج ييّ مستشار الدولة وزير خارجية جمهورية الصين الشعبية، بقاعة الاجتماعات الرئيسية بمبنى رئاسة مجلس الوزراء بمدينة العلمين بالساحل الشمالى.





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