«المصريين الأحرار»: حديث الرئيس بعث الطمأنينة فى قلوب الجميع

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور عصام خليل رئيس حزب المصريين الأحرار، إن الرئيس عبد الفتاح السيسى جعل من المشروع الوطنى حياة كريمة والنجاحات التى تخطو فيها الدولة بثبات، ميلاد للجمهورية الجديدة التى تسعى للتنمية بكل أشكالها وأولها بناء الإنسان، بهدف إرساء دولة مدنية تنموية حديثة.





وأضاف رئيس حزب المصريين الأحرار، فى بيان صحفى، أن استهداف رفع مستوى المعيشة وتحسين جودة الحياة لأكثر من "4 آلاف" قرية وما يتجاوز 80 مليون مواطن، يأتى ضمن الإطار التنموية الشاملة التى تتماشى مع أهداف ثورة شعب حالم وزعيم صاحب رؤية، ليتحقق حلم جديد لأجل بلدنا العزيز.

وأكد خليل، أن تبنى الرئيس رعاية اتحاد شباب الجمهورية الجديدة يعطى دفعة قوية وجديدة للشباب المصرى ويأتى من إيمانه بقدرات الأجيال لتوظيف كل الجهود فى خدمة الوطن وفتح آفاق متجددة بعد تجارب البرامج الرئاسية والمؤتمرات الشبابية ليواصل أول رئيس يثق ويساند الشباب إشراك الأجيال فى التنمية وتحقيق الرؤى الطموحة.

وأشار إلى أن حديث الرئيس كاشفا كالعادة للجهود المبذولة على الصعيدين الإقليمى والدولى والإدارة الناجحة القائم على الاحترام وإعلاء القوانين، ولاسيما أن مصر باتت تملك جميع الأدوات التى تعزز تحقيق إرادتها وحماية وصون مقدراتها.

وتابع: "نحن على يقين وثقة أن المساس بأمن مصر القومى خط أحمر ولا يمكن اجتيازه شاء من شاء وأبى من أبى، وندعم قيادتنا الرشيدة بكل السبل، لأنه وسط أحلك الظروف حمل رأسه على كفه لمواجهة جماعة منظمة مدعومة من كثيرين، ونصطف مع قواتنا المسلحة التى يشهد تاريخها بالبطولات ويقينا مقدرات المصريين فى أمان، ولاسيما أن حديث الرئيس بعث روح الطمأنينة لقلوب الجميع بشأن حقوق مصر المائية".