عاجل- الرئيس السيسى يتفقد مشروعات تطوير شبكة محاور وطرق الساحل الشمالى

جدة - نرمين السيد - أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم الجمعة، جولة تفقدية شملت شبكة الطرق الجديدة لمنطقة الساحل الشمالى ومحاور ربطها بمدن ومحافظات القاهرة والدلتا، بما فى ذلك التطوير الجارى لطريق القاهرة الإسكندرية الصحراوى بطول 160 كم ليصبح 8 حارات مرورية فى كل اتجاه.





وصرح السفير بسام راضى، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، بأن الجولة شملت كذلك تطوير محور الضبعة بطول 260 كم ليصبح 8 حارات مرورية لكل اتجاه، وتطوير ورفع كفاءة الطريق الدولى الساحلى حتى مطار العلمين، وتطوير ورفع كفاءة طريق وادى النطرون العلمين بطول 130 کم ليصبح 8 حارات مرورية لكل اتجاه. ووجه الرئيس بأن تتم عملية تطوير المحاور والطرق بالساحل الشمالى وكذلك القطاع الجنوبى له لتصبح شرايين حياة تتكامل مع المشروعات القومية الضخمة الجارية فى تلك المنطقة مثل مشروع الدلتا الجديدة للانتاج الزراعى ومدينة العلمين الجديدة ومحطة الضبعة ومطار العلمين ورأس الحكمة والمنتجعات السياحية الممتدة إلى محافظة مطروح، لاستيعاب الحركة المرورية والتجارية المتوقع زيادتها نتيجة التنمية الشاملة التى تشهدها تلك البقعة الجغرافية من الجمهورية.

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