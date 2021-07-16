عمال مصر: خطاب السيسى فى حياة كريمة يؤكد قدرة الدولة على حماية أمنها القومى

جدة - نرمين السيد - قال رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر جبالى المراغى، إن خطاب الرئيس السيسى خلال الاحتفال بمبادرة "حياة كريمة" كان بمثابة رسالة طمأنة للشعب المصرى وفى القلب منه العمال، وبقدرة الدولة المصرية على حماية أمنها القومى بالداخل والخارج.





وأضاف المراغى، فى بيان للاتحاد اليوم الجمعة، أن مبادرة "حياة كريمة" هى حق من حقوق الإنسان الذى يُترجَم الآن على أرض الواقع لصالح كل مواطن مصرى فى مسكن لائق، وفرص عمل جادة وحقيقية، وبنية تحتية وخدمات يستفيد منها الإنسان المصرى على مدار اليوم.

من جهته، قال حسن شحاتة الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال مصر، إن الأبعاد الحقيقية لمبادرة "حياة كريمة" تتمثل فى سعى الدولة المصرية بكافة مؤسساتها نحو توحيد الجهود بين جميع المؤسسات بالتعاون مع المجتمع المدنى وشركات القطاع الخاص وشركاء التنمية فى مصر وخارجها فى ملف التنمية المستدامة.

وأضاف أن هذا السعى الجاد والعملى يهدف للقضاء على الفقر المتعدد الأبعاد للتخفيف عن كاهل المواطنين وخاصة الأسر الأكثر احتياجًا فى القرى والمراكز المستهدفة والبالغ عددها 4.658 قرية باستثمارات تُقدر بـ700 مليار جنيه.

وأوضح شحاتة أن المبادرة تسهم فى تحسين حياة أكثر من نصف سكان مصر من خلال وضع خارطة طريق تنموية متكاملة تتناغم أهدافها ومحاورها مع أهداف التنمية المستدامة لمنظمة الأمم المتحدة، من خلال توفير فرص للعمل وحزمة متكاملة من الخدمات تشمل سكن كريم، وصحة، وتعليم، وثقافة وبنية تحتية ،وبيئة نظيفة، ومجتمعات منتجة؛ لضمان استدامة التنمية فى القرى والمراكز المستهدفة.