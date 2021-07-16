السفير دياب اللوح يهنئ شعبى مصر وفلسطين بحلول عيد الأضحى

جدة - نرمين السيد - تقدم سفير دولة فلسطين بمصر ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية السفير دياب اللوح، ومستشارو وكوادر سفارة ومندوبية دولة فلسطين بالقاهرة، بخالص التهانى للشعب المصرى الشقيق وقيادته الرشيدة، بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.





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