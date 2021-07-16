/640893/السفير-المصري-في-اليابان-يتفقد-أحوال-البعثة-الأولمبية-خلال-المعسكر-التدريبي

في إطار جهود السفارة المصرية في طوكيو لمتابعة الترتيبات الخاصة بالبعثة المصرية المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية التي سيتم افتتاحها يوم 23 يوليو الجاري، قام أيمن كامل، سفير جمهورية مصر العربية في طوكيو بزيارة إلى مقر المعسكر التدريبي للمنتخب الوطني لسلاح الشيش بمدينة فوجيساوا اليابانية.

ورحب بأعضاء البعثة وأطمئن على الحالة الصحية للاعبين وسير التدريبات استعداداً لمنافسات الألعاب الأولمبية في ظل التدابير الاحترازية التي يتم تطبيقها حالياً. وكان في استقبال السفير المصري كل من مدير عام قطاع الرياضة بمحافظة كاناجاوا ومدير المركز الرياضي لمحافظة كاناجاوا، مقر إقامة منتخب سلاح الشيش المصري.

وقد أكد السفير خلال لقائه باللاعبين والطاقم الفني على حرص السفارة المصرية للاطمئنان على أعضاء الفريق ومتابعة التدريبات والاستعدادات النهائية قبيل مغادرتهم المعسكر المغلق يوم 17 يوليو للانضمام إلى البعثة المصرية بالقرية الأولمبية في طوكيو والتأكد من إحاطتهم بكافة أوجه الرعاية اللازمة. كما أعرب كامل خلال حديثه عن خالص تمنياته بالتوفيق لجميع اللاعبين واللاعبات.

سفير مصر فى اليابان يوجه الشكر لمسئولى المدينة

في ختام اللقاء، توجه السفير بالشكر إلى المسؤولين بمدينة فوجيساوا على ما قدموه من دعم وحفاوة بأعضاء المنتخب الوطني، مشيداً بالاستعدادات التي حرص الجانب الياباني على توفيرها من أجل راحة الفريق المصري في ظل الظروف الاستثنائية لجائحة كورونا والتي تؤثر على أجواء عقد الدورة الأولمبية في نسختها الحالية.