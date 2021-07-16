شريف مدكور معلقًا على أزمة حلا شيحة: «ا التجارة بالدين شئ مقزز»

/640890/شريف-مدكور-معلقا-على-أزمة-حلا-شيحة-ا-التجارة-بالدين-شئ-مقزز

وجه الإعلامي شريف مدكور انتقادًا لازعًا وغير مباشر للفنانة حلا شيحة على أعقاب أزمتها الأخيرة مع كليب «بحبك»، حيث أنه أسند تصرفاتها الأخيرة إلى التجارة بالدين.

دوت الخليج يرصد تعليق الإعلامي شريف مدكور على أزمة النجمة حلا شيحة.

موقف شريف مدكور من تصرف حلا شيحة الأخير

وكتب مدكور عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: "المحن + التجارة بالدين = شئ مقزز".

بيان نقابة المهن التمثيلية بشأن أزمة حلا شيحة

وقالت المهن التمثيلية، في بيان لها: "يعلن مجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية رفضه التام لكل محاولات العودة بنا للوراء بنشر الفكر الظلامي الذي عاني منه المجتمع المصري، طوال عقود سواء عبر الصفحات العامة بالوسائط الإلكترونية أو الصفحات الخاصة لمن يعتزلون الفن تحت غطاء التوبة وكأن الموهبة التي منحها الله اللمبدعين خطيئة".

نجوم الوسط الفني يشنون هجومًا على حلا شيحة

هذا وقد هاجم عدد كبير من نجوم الوسط الفني الفنانة حلا شيحة، رافضين تصريحاتها الأخيرة، وجاء على رأسهم، الفنانة رندا البحيري والفنان أحمد الشامي بالإضافة إلى الفنانة منة شلبي والمخرج السينمائي ماندو العدل.

فغرد الشامي عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة «توتير»: "والله أنا مبسوط من كل الردود أن الناس فاهمة، أن كل ده أكل عيش، وأن لو الشهرة فتنة وهي مقتنعة كانت هي بنفسها قفلت كل السوشيال ميديا، ووقفت كلام مع صحافة".

وكتبت رندا منشورًا، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، قائلة: "هو محدش فهمها أن اللي بتعمله ده ممكن يعرضها للمساءلة القانونية، وأنها بتضر بسمعة فيلم وبالتالي إيراداته؟".

وتابعت: "بتتكلم عن ممثل ونجم بحجم تامر حسني بالشكل ده أكنها أحسن منه، وإحنا كلنا عارفين الخير اللي بيعمله تامر طول عمره، في الخفاء وفي العلن على إيدينا كلنا، فضله على ناس كتير أوي، وربنا جعله سبب لفتح بيوت قد كده، وهي تنصحه، لا والله هم يضحك".

كما علقت الفنانة منة فضالي على منشور أحد الصحفين الذي تناول الخبر: "تناقض ديني وتناقض في كل حاجة"، الأمر الذي أيده العديد من متابعي منة بالضغط على تعليقها بريأكت «إعجاب».

القصة كاملة حول أزمة حلا شيحة مع كليب بحبك لتامر حسني

يشار إلى أن الفنانة حلا شيحة أثارت جدلًا واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وأحدثت ضجة عارمة في الوسط الفني، وذلك بعد تبرأها من مشاهدها بكليب فيلم «مش أنا» للنجم تامر حسني، وإعلان توبتها ورجوعها عن عالم الفن والأضواء الذي وصفتهما بفتنة الشهرة الواقعة ضد طاعة الله.