صور.. وزير الأوقاف ومحافظ القاهرة يؤديان صلاة الجمعة بمسجد عمرو بن العاص

جدة - نرمين السيد - شارك خالد عبد العال محافظ القاهرة، والدكتور على مصيلحى وزير التموين، والدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف وهشام توفيق وزير قطاع الأعمال، والدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية، فى أداء صلاة الجمعة بمسجد عمرو بن العاص بمصر القديمة.





كما شارك فى الصلاة الدكتور أسامة طلعت رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية نائبا عن والدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار، وعبد الهادى القصبى شيخ مشايخ الطرق الصوفية.

ويأتى ذلك فى إطار احتفال محافظة القاهرة بعيدها القومى 1052، وتناولت خطبة الجمعة حرمة الدماء والأموال واعتبار توفير الأمن والأمان من أعظم مقاصد الشريعة، كما تناولت الخطبة أهمية مبادرة "حياة كريمة" التى اطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى فى تغيير حياة المواطنين.

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