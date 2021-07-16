وزير خارجية مالاوى: مصر مفتاح السلام والاستقرار فى الشرق الأوسط وإفريقيا

جدة - نرمين السيد - وكان ضيف الشرف وممثل رئيس الجمهورية المالاوى فى الاحتفال هو وزير الخارجية "إيزنهاور مكاكا".

حضر الحفل، وفقا لبيان صحفى، عدد كبير من الوزراء المالاويين ونوابهم، بالإضافة إلى رئيس البرلمان ونائبة رئيس المجلس الأعلى للقضاء، وعدد كبير من أعضاء البرلمان.

كما شارك فى الاحتفال رؤساء البعثات الدبلوماسية ومكاتب الأمم المتحدة وأعضاء الجالية المصرية.

هذا، وأشار السفير حسن شوقى فى كلمته إلى مبادئ ثورة 23 يوليو من كرامة ومساواة وعدالة إجتماعية واستقلال، منوهاً إلى دور مصر فى مقاومة الاستعمار ودعم حركات التحرير.

كما نوه إلى أن الاحتفال يتواكب كذلك مع الذكرى الثامنة لثورة 30 يونيو التى حمت الدولة المصرية من الإرهاب ومحاولات تغيير هوية وثقافة وحضارة الدولة المصرية.

وأضاف أن الحفل يتزامن أيضا مع الذكرى 57 لإنشاء العلاقات الدبلوماسية بين مصر ومالاوى، مشيراً إلى عمق العلاقات بين البلدين وتطورها فى الفترة الاخيرة على الأصعدة السياسية والاقتصادية والثقافية والعسكرية والأمنية، ونوه إلى الزيارات المتبادلة على المستوى الوزارى والبرلماني، بالإضافة إلى زيارات رجال الأعمال والمستثمرين المصريين إلى مالاوى للاستثمار فى مجالات الطاقة والبنية التحتية والإنشاءات ومصانع الاسمدة والتبغ.

وأشار السفير فى كلمته إلى أوجه الدعم المصرى المستمر لمالاوى، مؤكداً على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بدعم العلاقات بين مصر ومالاوى على كافة الأصعدة.

كما تطرق لبرنامج الإصلاح الاقتصادى والجهود التنموية التى تقوم بها مصر خلال الفترة الحالية، خاصة فى مجالات البنية التحتية والمشروعات القومية والعاصمة الادارية الجديدة وقطاعات التعليم والاتصالات والسياحة، وللإشادات الدولية بأداء الاقتصاد المصرى ونجاحه فى تخطى الآثار السلبية لفيروس كورونا.

ومن جانبه، أشار وزير الخارجية المالاوى فى كلمته، نيابة عن رئيس الحكومة المالاوية، إلى تقدير بلاده للقيادة السياسية المصرية على ما تقوم به من أجل مالاوى كشريك للتنمية منذ استقلالها عام 1964، خاصة فيما يتعلق ببناء القدرات وتدريب الكوادر المالاوية فى المجالات الحيوية للتنمية.

كما أثنى الوزير على مساعدة مصر لمالاوى بشكل دائم فى مواجهة الأزمات، منوهاً إلى المساعدات الإغاثية والإنسانية التى قدمتها مصر لمساعدة الحكومة المالاوية لمواجهة إعصار إيداى والمساعدات الطبية لمواجهة فيروس كورونا والدعم المصرى اللوجيستى لإقامة أكاديمية دبلوماسية فى مالاوى.

وأشاد بما تشهده العلاقات الثنائية على المستوى التجارى والاستثمارى من تطورات ايجابية، خاصة زيارات رجال الأعمال والمستثمرين المصريين المتعددة إلى مالاوى، وسعى مالاوى إلى تعزيز هذه العلاقات فى إطار الكوميسا واتفاقية التجارة الحرة الإفريقية.

واختتم الوزير كلمته بالتأكيد على أنه يعتبر مصر مفتاح السلام والأمن والاستقرار فى الشرق الأوسط والقارة الإفريقية، وشريك استراتيجى لمالاوى تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى، مشيداً بالجهود المصرية لتسوية الأزمات فى القارة الإفريقية والشرق الأوسط، والدور المصرى الرائد فى الدفاع عن مصالح القارة الأفريقية وتعزيز وحدتها وتكاملها.