وفود الجامعات المصرية تزور المناطق الأثرية ومشروعات حياة كريمة فى الفيوم

جدة - نرمين السيد - أوضح الدكتور محمد التونى المتحدث الرسمى لمحافظة الفيوم، أن المحافظة نظمت بالتنسيق مع الجامعات المصرية، يوماً ترفيهياً للوفود المشاركة باللقاء القمى السابع، لزيارة عدد من الأماكن الأثرية والسياحية ومشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بمركزى إطسا ويوسف الصديق، لمشاهدة ما تتمتع به المحافظة من إمكانات بيئية وتاريخية، فضلاً عن متابعة المشروعات الخدمية الجارى تنفيذها بمبادرة "حياة كريمة".





جاء ذلك بناءً على دعوة الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم، خلال حضوره إنطلاق فعاليات اللقاء القمى السابع للطالب والطالبة المثاليين على مستوى الجامعات المصرية، لكافة الوفود وطلاب الجامعات المشاركة باللقاء، الذى عقد بجامعة الفيوم، لزيارة المعالم الأثرية والسياحية ومشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" الجارى تنفيذها.

وأضاف المتحدث الرسمى لمحافظة الفيوم، وفقا لبيان صحفى، بأن الجولة شملت زيارة جبل المدورة وشلالات وادى الريان، فضلاً عن تفقد أعمال إحلال وتجديد مركز شباب كحك قبلى بمركز يوسف الصديق، ضمن أعمال المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

ولفت المتحدث الرسمى، أن الهدف من الزيارة إطلاع الوفود المشاركة باللقاء القمى، على الجهد المبذول من قبل الدولة المصرية للارتقاء بحياة المواطنين وبث روح الولاء والانتماء لدى النشء، فضلاً عن نقل الصورة الحضارية لمحافظة الفيوم، من قبل الوفود المشاركة باللقاء القمى السابع إلى محافظاتهم بوجه عام وإلى جامعاتهم على وجه الخصوص، مما يسهم فى الترويج للسياحة الداخلية.

الجدير بالذكر أن اللقاء القمى السابع للطالب والطالبة المثاليين على مستوى الجامعات المصرية، احتضنته جامعة الفيوم بمشاركة 20 جامعة مصرية، ويمثل كل جامعة 6 من الطلاب المتميزين، وانطلقت الفعاليات من يوم 12 من شهر يوليو الجارى حتى أمس.