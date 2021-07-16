أخبار مصرية

وفود الجامعات المصرية تزور المناطق الأثرية ومشروعات حياة كريمة فى الفيوم

0 نشر
كريم شعبان 2021-07-16 12:56 0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

جدة - نرمين السيد - أوضح الدكتور محمد التونى المتحدث الرسمى لمحافظة الفيوم، أن المحافظة نظمت بالتنسيق مع الجامعات المصرية، يوماً ترفيهياً للوفود المشاركة باللقاء القمى السابع، لزيارة عدد من الأماكن الأثرية والسياحية ومشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بمركزى إطسا ويوسف الصديق، لمشاهدة ما تتمتع به المحافظة من إمكانات بيئية وتاريخية، فضلاً عن متابعة المشروعات الخدمية الجارى تنفيذها بمبادرة "حياة كريمة".

جاء ذلك بناءً على دعوة الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم، خلال حضوره إنطلاق فعاليات اللقاء القمى السابع للطالب والطالبة المثاليين على مستوى الجامعات المصرية، لكافة الوفود وطلاب الجامعات المشاركة باللقاء، الذى عقد بجامعة الفيوم، لزيارة المعالم الأثرية والسياحية ومشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" الجارى تنفيذها.

وأضاف المتحدث الرسمى لمحافظة الفيوم، وفقا لبيان صحفى، بأن الجولة شملت زيارة جبل المدورة وشلالات وادى الريان، فضلاً عن تفقد أعمال إحلال وتجديد مركز شباب كحك قبلى بمركز يوسف الصديق، ضمن أعمال المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

وفود الجامعات المصرية تزور المناطق الأثرية فى الفيوم

ولفت المتحدث الرسمى، أن الهدف من الزيارة إطلاع الوفود المشاركة باللقاء القمى، على الجهد المبذول من قبل الدولة المصرية للارتقاء بحياة المواطنين وبث روح الولاء والانتماء لدى النشء، فضلاً عن نقل الصورة الحضارية لمحافظة الفيوم، من قبل الوفود المشاركة باللقاء القمى السابع إلى محافظاتهم بوجه عام وإلى جامعاتهم على وجه الخصوص، مما يسهم فى الترويج للسياحة الداخلية.

الجدير بالذكر أن اللقاء القمى السابع للطالب والطالبة المثاليين على مستوى الجامعات المصرية، احتضنته جامعة الفيوم بمشاركة 20 جامعة مصرية، ويمثل كل جامعة 6 من الطلاب المتميزين، وانطلقت الفعاليات من يوم 12 من شهر يوليو الجارى حتى أمس.

 

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وفود الجامعات المصرية تزور المناطق الأثرية ومشروعات حياة كريمة فى الفيوم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا