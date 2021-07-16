/640887/استمرار-الموجة-الحارة-على-جميع-أنحاء-الجمهورية

يتطلع الكثير من المواطنين إلى معرفة الأحوال الجوية للطقس اليوم، وذلك لتحديد نوع الرداء، ومعرفة الأوقات الأنسب والأفضل للخروج.

درجات الحرارة اليوم

ووفقًا لما أكدت عليه هيئة الأرصاد الجوية، فإن درجة حرارة الجو ستكون شديدة الرطوبة على المناطق الجنوبية، حارا رطبا على السواحل الشمالية، شديد الحرارة رطبا على جنوب سيناء وجنوب البلاد، وارتفاع نسبة الرطوبة في مختلف المحافظات، لذلك نقدم اخبار الطقس اليوم ضمن خدمة الطقس في موقعك المقدمة بمتابعة مستمرة عن الأحوال الجوية.

طقس شديد الحرارة اليوم

ويتوقع خبراء الأرصاد أن يسود طقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية، وحار لشديد الحرارة على الدلتا حتى شمال الصعيد يكون شديد الحرارة على باقي الانحاء نهاراً، معتدل ليلاً على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، ويكون دافئ ليلاً على باقي الأنحاء.

درجات الحرارة اليوم

السلوم 35:23

مطروح 33:24

الاسكندرية 37:23

البحيرة 39:24

كفرالشيخ 39:23

دمياط 30:23

بورسعيد 33:23

العريش 30:23

رفح المصرية 30:22

الدقهلية 40:24

السنبلاوين 39:24

الشرقية 40:23

العاشر من رمضان 41:24

الغربية 41:24

المنوفية 40:24

السادات 39:23

الإسماعيلية 39:24

السويس 38:24

نخل 37:20

سانت كاترين 31:21

شرم الشيخ 38:26

الطور 38:24

رأس غارب 36:23

الغردقة 37:27

سفاجا 37:32

مرسى علم 34:32

القصير 35:29

حلايب 38:28

شلاتين 39:28

رأس حدربة 42:29

الفيوم 39:24

بنى سويف 40:25

المنيا 42:26

اسيوط 42:26

سوهاج 43:27

قنا 43:28

الاقصر 42:28

ادفو 44:32

أسوان 44:34

أبو سمبل 39:29

الوادي الجديد 41:29