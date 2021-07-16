انت الان تتابع تفاصيل خبر لشهر يوليو يمكنك استعلام فاتورة التليفون الارضي والسداد إليكترونياً 2021 والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - فاتورة التليفون الارضي لاستحقاق شهر مايو، ويونيو، 2021, والتي أعلنت عنها الشركة الشركة المصرية للاتصالات WE, حيث يمكن الاستعلام بصورة مباشرة عن فاتورة التليفون الأرضي إليكترونياً، عبر ويب سايت الشركة الرسمي، على شبكة الإنترنت، أو عن طريق الاتصال برقم خدمة العملاء الـ «كول سنتر» الخاص بها، ودفع الفاتورة المستحقة.

استحقاق فاتورة التليفون الارضي

تتضمن فاتورة الهاتف المنزلي، المحاسبة على شهر مايو إلي يوليو، حيث تسمي الفاتورة الخط الارضي على الربع الثاني من العام. أو فاتورة شهر يوليو 2021. كما يوجد جدول زمني معلن وثابت من الشركة المصرية للاتصالات، يتضمن مواعيد دفع فاتورة التليفون الارضي، وكذلك مدد للسماح ممنوحة للسداد، كما يوجد فترة منع إجراء آي مكالمات والسماح بالاستقبال فقط، ثم موعد يتم فيه قطع الحرارة على العميل، الذي لم يقم بدفع الرسوم المستحقة.

موعد دفع فاتورة الخط الأرضي لشهر يوليو

خصصت الشركة المصرية للاتصالات، مواعيد مختلفة لدفع الفاتورة مستحقة الدفع، للهاتف المنزلي، كما يصاحب ذلك فترات سماح، وموعد لقطع الخدمة، والتي تتمثل في؛

تم اصدار الفاتورة من قبلالشركة المصرية للاتصالات 15 يوليو 2021. وينتهي شهر السماح لدفع الفاتورة يوم 14 أغسطس 2021. ثم تبدأ شركة وي فى منع إستخدام الهاتف للاتصال، والسماح بالاستقبال فقط، اعتبارًا من تاريخ 15 أغسطس 2021. تنتهي فترة السماح المقررة لدفع فاتورة التليفون الارضي، باستقبال المكالمات يوم 14 سبتمبر 2021. ثم تُوقف الشركة نظام استقبال المكالمات، يوم 15 سبتمبر ويتم حينها فرض غرامة تأخير على غير المسددين.

رابط الاستعلام عن فاتورة شهر يوليو 2021

يمكن من خلال هذا الرابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الارضي برقم التليفون، وكود المحافظة، وذلك عن طريق موقع الشركة المصرية للاتصالات، حيث يتم إدخال رقم الخط وكود المحافظة، ويمكن كذلك معرفة فاتورة التليفون الأرضي، من خلال الاتصال بالخط المختصر 19777.

طرق دفع فاتورة التليفون الارضي؟

توجد عدة أماكن يمكن منها سداد فاتورة التليفون الأرضي، ومنها؛ الدفع المباشر عبر الشركة المصرية للاتصالات WE، كما يمكن كذلك الدفع عبر مراكز وسنترالات شركة WE، وكذلك عبر خدمة فورى.

– والدفع كذلك عبر ماكينات ATM، التابعة للبنك الأهلي المصري، أو البنك التجاري الدولي، أو من خلال خدمة أمان، أو خدمة فودافون كاش، أو عبر خدمات سداد.

– كما يمكن السداد عبر مكاتب البريد المصري، أو خدمة Bee، أو خدماتي، وكذلك مصاري وممكن.

باقات فواتير الهاتف المنزلي المقدمة من الشركة المصرية للاتصالات WE

تطرح الشركة المصرية للاتصالات WE، عدد ثلاث باقات لخدمات الهاتف المنزلي، والتى تتم المحاسبة لـ فاتورة التليفون الارضي وفقًا لها وهي:

باقة we 20 أرضي، وتقدم 120 دقيقة داخلية في الشهر.

نظام we 35 أرضي, وتقدم 2500 دقيقة داخلية للتليفون الأرضي، أو WE للموبايل بالإضافة إلي ألف دقيقة للمحافظات.

باقة we 65 أرضي، وتقدم بالإضافة إلي عرض باقة 35 عدد 250 دقيقة إضافية لشبكات المحمول، الخاصة بالشركات الاتصالات الأخري، مثل؛ فودافون أو أورانج أواتصالات.

خدمة الفاتورة التفصيلية

يمكن للعميل الحصول علي بيان تفصيلي لكافة مكالمات التليفون الأرضي، وذلك لخدمة الانترنت وللمحافظات، وكذلك الخدمة الصوتية، كما يمكن استلام الفاتورة التفصيلية من خلال البريد الالكتروني، أو الفاكس.

وتحتوي خدمة الفاتورة التفصيلية بيان باستهلاك خدمة الإنترنت، ومختلف الخدمات الاخري، مثل؛ الخدمات الصوتية، وبيان مكالمات الموبايل، والمحافظات، وذلك مقابل 2 جنيه للفاتورة الشهرية، و6 جنيهات للفاتورة الربع سنوية لـ فاتورة التليفون الارضي، وتتم إضافة رسوم الخدمة، إلى الفاتورة التالية للفاتورة المراد تفاصيل خدماتها.