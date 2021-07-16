جدية وتركيز فى مران كايزر تشيفز الأخير قبل مواجهة الأهلى غدا.. صور

سيطرت حالة من الجدية الشديدة على التدريبات الصباحية لفريق كايزر تشيفز الجنوب إفريقي، قبل المواجهة المرتقبة التي تجمع الفريق أمام النادي الأهلي غدا السبت في نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا، والذي سيجمع الثنائي على ستاد "محمد الخامس" بالدار البيضاء بالمغرب في تمام التاسعة مساء، في الحدث الرياضي الأهم في القارة السمراء.

الجدية تسيطر على تدريبات كايزر تشيفز

نشرت الصفحة الرسمية لنادى كايزر تشيفز الجنوب إفريقي على موقع "تويتر"، صورا من تدريبات الفريق الصباحية اليوم، والتي ظهر فيها اللاعبون في حالة من الجدية الشديدة.

تدريبات شاقة للحراس

كانت بعثة فريق كايزر تشيفز بطل جنوب إفريقيا قد وصلت مدينة الدار البيضاء بالمغرب أمس الخميس استعدادا لمواجهة الأهلى فى نهائى دورى أبطال إفريقيا.

تدريبات كايزر تشيفز تدريبات كايزر تشيفز

وكان الفريق الجنوب إفريقى قد تأهل لنهائى دورى أبطال إفريقيا بعد تخطيه فريق الوداد المغربي، فى دور نصف النهائي، بهدف نظيف فى مجموع مباراتى الذهاب والإياب، فى المقابل صعد الأهلى على حساب الترجى التونسي برباعية نظيفة فى مجموع المباراتين.

جانب من التدريبات