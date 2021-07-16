وزير الإنتاج الحربى يبحث التعاون المشترك مع وزير الصناعة البيلاروسى

جدة - نرمين السيد - اجتمع المهندس محمد أحمد مرسى وزير الدولة للإنتاج الحربى، مع Petr Parkhomchyk وزير الصناعة البيلاروسى عبر الفيديو كونفرانس، لبحث موضوعات التعاون المشترك القائمة والمستقبلية بين الطرفين.





حضر اللقاء المهندس محمد محمد صلاح الدين مصطفى نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للإنتاج الحربى والعضو المنتدب وعدد من قيادات وزارة الإنتاج الحربى، وجاء ذلك بديوان عام الوزارة.

وأشار وزير الدولة للإنتاج الحربى، إلى أنه تم خلال اللقاء بحث الموقف التنفيذى للتعاون المشترك بين شركات الإنتاج الحربى والشركات البيلاروسية فى العديد من مجالات التصنيع المختلفة مثل إنتاج (الشاحنات طراز ماز بالتعاون مع شركة ماز - الجرارات الزراعية بالتعاون مع شركة منسك للجرارات - المحركات بالتعاون مع شركة منسك للمحركات - المعدات الزراعية بالتعاون مع شركة ببروسكا أجروماش - معدات نقل وتحريك التربة بالتعاون مع شركة أمكادور).

وأضاف أنه تم بحث إمكانية فتح آفاق جديدة للتعاون بين الجانبين من خلال الإنتاج المشترك لآلات الورش، ومناقشة إمكانية تحديث خطوط الإنتاج بعدد من شركات الإنتاج الحربى وهى (حلوان لمحركات الديزل، حلوان للآلات والمعدات، مصنع إنتاج وإصلاح المدرعات) وذلك فى ضوء زيارة وفد من الشركات البيلاروسية، لتقييم الحالة الفنية ومراجعة المعدات وخطوط الإنتاج بها.

وأكد الوزير "مرسى" على اهتمام وزارة الإنتاج الحربى بتعميق التصنيع المحلى من خلال التعاون مع الشركات البيلاروسية، مؤكداً حرص الوزارة على تحقيق الشراكة الاستراتيجية التى تعود بالنفع على الجانبين من خلال الاستفادة من التكنولوجيا البيلاروسية المتقدمة والإمكانيات الصناعية والبشرية والتكنولوجية المتوفرة فى شركات الإنتاج الحربى بما يساهم فى تحقيق قيمة مضافة للاقتصاد القومى وزيادة نسبة المكون المحلى فى صناعات متعددة.

ومن جانبه أكد Petr Parkhomchyk وزير الصناعة البيلاروسى على ثقته فيما تمتلكه شركات الإنتاج الحربى من قدرات وخبرات وإمكانيات تكنولوجية وتصنيعية وفنية وبشرية والتى عززت نجاح التعاون المشترك بين شركات الإنتاج الحربى والعديد من الشركات البيلاروسية، مضيفاً أن هذا الأمر يشجع مختلف الشركات البيلاروسية الأخرى على عقد المزيد من الشراكات مع وزارة الإنتاج الحربى فى مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك.

وأشاد وزير الصناعة البيلاروسى بدور وزارة الإنتاج الحربى المستمر فى دعم وتشجيع الاستثمار فى مصر ونشاطها الملحوظ فى دعم المشروعات القومية والتنموية بالدولة، مؤكداً على أن اهتمام الجانب البيلاروسى بتعزيز التعاون مع الجانب المصرى، يأتى فى إطار نقل التكنولوجيا والتدريب لتحقيق شراكة إستراتيجية طويلة الأجل.

وأكد المستشار الإعلامى لوزير الدولة للإنتاج الحربى والمتحدث الرسمى للوزارة محمد عيد بكر، أن الوزارة حريصة على مواصلة التعاون المثمر مع الجانب البيلاروسى فى مجالات التصنيع المختلفة وفتح آفاق جديدة للتعاون مع مختلف الشركات البيلاروسية فى ضوء سياسة الوزارة الرامية إلى نقل وتوطين تكنولوجيا التصنيع الحديثة بمصر، وذلك دعماً لاستراتيجيات التنمية المستدامة بالدولة من خلال الاعتماد على قدرات التصنيع والموارد المحلية المتاحة.