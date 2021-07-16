أبرزهم فصل الموظف الإخوان ومد حالة الطوارئ.. قوانين وافق عليها البرلمان خلال أسبوع «حصاد»

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أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس (41) تقريراً للجنة الاقتراحات والشكاوى باقتراحات برغبة مقدمة من النواب بشأن بعض المشكلات الخاصة بدوائرهم إلى الحكومة لاتخاذ اللازم فى شأن ما ورد بها من توصيات.

مجلس النواب يوافق على 5 مشروعات قوانين

وافق المجلس" نهائياً" وبأغلبية ثلثى الأعضاء على (5) مشروعات قوانين، وهى: • مشروع بتعديل بعض أحكام القانون رقم (106) لسنة 1973 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بالقطن. • مشروع قانون مقدم من النائب علي بدر وعشر أعضاء مجلس النواب بتعديل بعض أحكام القانون رقم (10) لسنة 1972 بشأن الفصل بغير الطريق التأديبى.

مجلس النواب يوافق على تغليظ العقوبة على التحرش

• مشروع قانون مقدم من النائب أشرف رشاد و(60) نائباً (أكثر من عشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937(لتغليظ عقوبة التحرش).

• مشروع قانون بتعديل بعض أحكام اللائحة الداخلية لمجلس النواب الصادرة بالقانون رقم 1 لسنة 2016 • كما وافق المجلس بأغلبية أكثر من ثلثى الأعضاء (وقوفاً) على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم (290) لسنة 2021 بشأن مد حالة الطوارئ المعلنة بقرار رئيس الجمهورية رقم (174) لسنة 2021 فى جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر أخرى، تبدأ اعتباراً من الساعة الواحدة من صباح السبت الموافق 24يوليو 2021.

وخلال المناقشات أجمع النواب عن موافقتهم على قرار رئيس الجمهورية بمد حالة الطوارئ نظراً للظروف الأمنية والصحية التي تمر بها البلاد بهدف مواجهة الإرهاب، وحفظ أمن الدولة المصرية دون المساس بالحقوق والحريات، مؤكدين وقوف الشعب المصرى خلف قيادته السياسية فى مواجهة جميع التحديات الخارجية وخاصةً أزمة سد النهضة، معربين عن ثقتهم الكاملة فى القيادة السياسية ومؤسسات الدولة فى اتخاذ ما يلزم للحفاظ على مقدرات الدولة المصرية.

• مشروع قانون مقدم من الحكومة بمنح التزام إنشاء وإدارة وتشغيل محطة متعددة الأغراض على الأرصفة (55-62) بميناء الإسكندرية لشركة المجموعة المصرية للمحطات متعددة الأغراض (شركة مساهمة مصرية).

مجلس النواب يوافق على مشروعين قانونين

كما وافق المجلس على مشروعى قانونين مقدمين من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد والبحث عن البترول، والغاز والزيت الخام، واستغلالهما، وهما:

• مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة إنرجين إيجيبت ليمتد لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بموجب القانون رقم (13) لسنه 1998 المعدل بالقانون رقم (3) لسنه 2009 للبحث عن البترول واستغلاله فى منطقة شمال ادكو البحرية بدلتا النيل.

• مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركة سى دراجون انيرجي ( نيايل) بي. في، وشركة أى بى أر ساوث دسوق لميتد لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بالقانون رقم (6) لسنة 2014 للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة جنوب دسوق الأرضية ( قطاع – أ) بدلتا النيل ج. م. ع.

وقبيل رفع الجلسة تقدم المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب بالتهنئة لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية والشعب المصرى والنواب بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك، معرباً عن أمنيته بأن يعيد الله هذه الأيام علينا وعلى الأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركات، وأن يعم الرخاء والازدهار مصر الغالية بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية.

رفع المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، الجلسة العامة على أن تعقد الجلسة القادمة الساعة الحادية عشر من صباح يوم السبــت الموافق 24 يوليو 2021.