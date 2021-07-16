/640880/موعد-مباراة-بيراميدز-والمقاولون-والعرب-بالدوري-والقنوات-الناقلة

يشهد اليوم عودة الروح للمرة الثانية في بطولة الدوري المصري الممتاز، بعد غياب أحداث المباريات، لمدة أسبوع بسبب المباريات القارية، ليشهد على مباراة بيراميدز والمقاولون والعرب.

ويستعرض دوت الخليج موعد مباراة بيراميدز والمقاولون والعرب بالدوري المصري الممتاز، والقنوات الناقلة، وموقف الفريقين في الدوري.

تنطلق صافرة بداية مباراة بيراميدز والمقاولون والعرب، في الساعة التاسعة مساء علي ملعب المقاولون العرب، في لقاء مؤجل من الدوري الممتاز، من الأسبوع الرابع والعشرين.

القنوات الناقله للمباراة

تبث المباراة علي شبكة قنوات أون تايم سبورت اتش دي، لتشهد على منافسة شرسة وقوية بين الفريقين، في محاولة حصد الثلاث نقاط في الدوري، بعد تأخر الفريقين في جدول الترتيب.

موقف الفريقين في الدوري

يدخل فريق بيراميدز المباراة في محاولة تحقيق الفوز في اللقاء، وكسب ثلاث نقاط ثمينة في جدول ترتيب الدوري الممتاز، ودخل اللقاء وهو ثامن جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، برصيد 36 نقطة، من أصل 26 مباراة، حقق من خلالها 8 انتصارات، ووقع في فخ التعادل في 13 مباراة،ةفشل في تحقيق الفوز في 4 مباريات في هذا الموسم حتى الآن .

ويدخل فريق المقاولون العرب المباراة وهو يحتل المركز الرابع عشر في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 29 نقطة، من أصل 27 مباراة، نجح في تحقيق الفوز في 7 مباريات، ووقع في فخ التعادل في 8 مباريات، وفشل في تحقيق الفوز في 12 مباراة فى هذا الموسم حتى الآن.