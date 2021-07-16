سارة وفيق لمعز مسعود: «أنت اللي أرغمت حلا تكتب البوست حفاظًا على منظرك»

/640876/سارة-وفيق-لمعز-مسعود-أنت-اللي-أرغمت-حلا-تكتب-البوست-حفاظا-على-منظرك

خرجت سارة وفيق مخرجة فيلم «مش أنا» للنجم تامر حسني والفنانة حلا شيحة عن صمتها للرد على معز مسعود الداعية الإسلامية وزوج حلا شيحة، مستنكرة حديثه حول اتخاذ إجراء بشأن كليب «بحبك»، وموجهة إليه تهمة إرغام شيحة على كتابة البوست الذي يدور حول توبتها عن الفن وتبرأها من الفيلم والكليب.

دوت الخليج يرصد أول تعليق من المخرجة سارة وفيق على الفنانة حلا شيحة وزوجها الداعية الإسلامية معز مسعود.

سارة وفيق تؤكد على استلام حلا شيحة أجرها كامل من فيلم «مش أنا»

وكتبت وفيق عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: "أستاذ معز أنا سارة وفيق مخرجة فيلم مش أنا، قرأت بوست حضرتك اللي بتوضح فيه أنك فاهم قصد حلا عن بعض اللقطات اللي كان المفروض نراعيها، خلينا نتكلم بالحق بعد أذن حضرتك احنا نشيل مشاهد ليه و بأي حق بعد ما صورت و أخدت أجرها كامل، و احنا مالنا انك اتجوزتها أنت اتجوزتها فنانة و بتصور الفيلم دا و دي حاجه بينك و بينها احنا مالنا"

تامر حسني يتكفل بمصاريف إعادة المونتاج إرضاءً لحلا شيحة

وتابعت: "و كمان بتقول كنت هتاخد إجراء، إجراء ايه اللي تاخده انت ملكش أي حق تاخد أي إجراء المفروض تشكرنا أننا مخدناش إجراء قانوني ضد مراتك اللي امتنعت عن تسجيل صوتها لدوبلاچ الفيلم وعن تصوير أفيش الفيلم اللي مدفوع فيه ملايين أنت متعملش حاجه غير أنك تشكرنا لأننا شيلنا كل المشاهد اللي هي ماكنتش عايزاها وممكن ابعتهالك تشوفها عشان تعرف بس ازاي أنا و المنتج و الفنان تامرحسني فتحنا الفيلم و عيدنا المونتاچ تاني على حساب الفنان تامرحسني مادياً عشان يرضي حلا".

وأضافت: "مع أنها مشاهد من وجهة نظري طبيعيه و كوميديه و رومانسيه راقيه لأن دي طبيعة أفلام تامر ومع ذلك شال كل المشاهد دي و احترم وجهة نظرها، فيما يخص الكليب بقي هو حضرتك كنت فين من ٢١ يوم من ساعه ماالفيلم نزل ماهو الكليب في الفيلم ومصر كلها تقريبًا شافت الفيلم و محقق أعلى إيرادات كنت فين حضرتك و هي كانت فين، ماهو الفيلم كله على بعضه هينزل كمان في التلفزيونات بالكليب اللي جواه و بعدين دا كليب رومانسي و المراعاه من وجهة نظرك هي ضرر من وجهة نظر الإنتاج و دي مصاريف كبيره أوي و حلا وافقت تصور برضاها، و رغم كل دا كلمناها كتير مردتش علينا ولا علي رسايلنا".

سارة وفيق تتهم معز مسعود بالأنانية لإرغام حلا شيحة على كتابة البوست

واختتمت وفيق حديثها قائلة: " كان لازم بخبرتك تخليها تتواصل مع شغلها و تقفل الصفحه صح مش تخليها تقاطع شغلها و تورطها كدا، دا لو انت السبب في المقاطعه دي والله اعلم ، بعدين حضرتك كنت فين و هي بتكتب البوست الصبح ليه المواعظ العظيمه الجميله دي منصحتهاش بيها ، دا لو مش أنت اللي كاتب البوست أصلاً ، أنا مكنتش ناويه أرد على حلا لأن تامر رد بمنتهي الأدب والاحترام ووضح كل حاجه وحلفني ماردش عشان خاطر نفسيتها، بس أنت استفذتني بصراحه، و لو انت اللي ارغمتها تكتب بوست بالشكل الساذج دا عشان تحافظ على منظرك قدام الناس فأنت فضلت نفسك على حساب حلا، و للأسف خليت الناس كلها تهاجم مراتك دا لو أنت السبب برضو والعلم عندالله".

القصة كاملة حول أزمة حلا شيحة مع كليب بحبك لتامر حسني

يشار إلى أن الفنانة حلا شيحة أثارت جدلًا واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وأحدثت ضجة عارمة في الوسط الفني، وذلك بعد تبرأها من مشاهدها بكليب فيلم «مش أنا» للنجم تامر حسني، وإعلان توبتها ورجوعها عن عالم الفن والأضواء الذي وصفتهما بفتنة الشهرة الواقعة ضد طاعة الله.

حلا شيحة تعلن استيائها من كليب «بحبك»

نشرت شيحة البوستر الدعائي لفيلم «مش أنا» عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير «إنستجرام»، وعلقت عليه قائلة: "احنا يمكن ننجح بمقاييس الدنيا بس صدقوني بمقاييس ربنا احنا لم ولن ننجح.. أنا عارفة ومتأكدة أن زملائي جواهم خير بس للاسف فتنة الشهرة والنجاح مش بتخلينا نشوف ونقيس الأمور صح".

كما شنت الفنانة حلا شيحة هجومًا واسعًا وموجة من الانتقادات على الفنان تامر حسني بسبب خلافه لوعده بعدم طرح كليب «بحبك» ضمن أحداث فيلم «مش أنا»، الذي تكلل بمشاهدهما الرومانسية.

حلا شيحة تنتقد تامر حسني

فكتبت شيحة عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير «إنستجرام»: "أنا اتفاجئت جدًا بنزول كليب يجمع فيه مشاهد متفرقة من الفيلم.. وفي أيام ذي الحجة أيام مباركة وخصوصًا بعد آخر بوست نزلته ووضحت فيه أنا ايه".

واسطردت قائلة: "واتفاجئت أكتر خصوصًا بعد وعد تامر حسني ليا وتأكيده أنه هيحترم رغبتي وبعض الطلبات اللي طلبتها منه بكل احترام وود الصيف اللي فات.. وأكدلي أنه هيحترم رغبتي".