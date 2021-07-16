القوى العاملة: تعيين 1.052 شابا فى جنوب سيناء

جدة - نرمين السيد - أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، قيام مديرية القوى العاملة بجنوب سيناء بتعيين 1.052 شابا، منهم شاب من ذوى الهمم والعزيمة، من حملة المؤهلات العليا والمتوسطة وبدون مؤهل بمنشآت القطاع الخاص والاستثمارى، من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، والذين بلغ عددهم خلال الشهر 1.127 شاب.





تلقى الوزير تقريراً بذلك من مدير المديرية أشرف علم الدين، أوضح فيه إنجازات المديرية خلال شهر يونيو الماضى، حيث قامت المديرية بصرف منح للعمالة غير المنتظمة المسجلة لديها، لرعايتهم اجتماعيا وصحياً، منها 18 ألف جنيه لـ 9 عمال منح مولود جديد، ومنحة زواج بمبلغ 3 آلاف جنيه، و2.000 جنيه منحة وفاة أحد الأقارب لعامل، وصرف منحة عيد العمال لـ 2.599 عاملا من المسجلين بواقع مليون و299 ألفاً و500 جنيه، فضلاً عن تسجيل 47 عاملاً جديداً على المنظومة، وتحرير 620 بوليصة تأمين على الحياة لتلك الفئة.

وقامت المديرية فى مجال تراخيص عمل الأجانب بإصدار وتجديد 11 ترخيص عمل أجانب من جنسيات مختلفة يعملون فى نطاق المحافظة.

وأوضح مدير المديرية أنه فى مجال التفتيش العمالى تم التفتيش على 196 منشأة من خلال التفتيش الدورى النهارى والليلى والحملات، كما تم تلقى 105 شكاوى عمالية، تم تسوية 7 شكاوى منها، واتخاذ الإجراءات القانونية لـ 37 شكوى، و36 شكوى ما زالت تحت البحث.

أما فى مجال السلامة والصحة المهنية، قامت المديرية بالتفتيش على 20 منشأة، وإعادة التفتيش على 88 منشأة، وهو ما أسفر عن تحرير 34 محضر سلامة وصحة مهنية لمنشآت مخالفة، وعقد ندوتين للتوعية وإجراء 17 قياسا، وبحث 3 شكاوى.

وأكد أن المديرية قامت بمتابعة الإجراءات الاحترازية والتعقيم والتطهير وموقف العمالة لـ 800 منشأة، ومتابعة الحالة الصحية للعاملين داخل تلك المنشآت للتأكد من عدم إصابة أى فرد من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية.