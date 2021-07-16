الداخلية تنهى استعداداتها لتأمين احتفالات عيد الأضحى

جدة - نرمين السيد - واشتملت خطة تأمين احتفالات المواطنين بعيد الأضحى المبارك على العديد من المحاور، فى مقدمتها، تكثيف الانتشار الأمنى بالشوارع والميادين الرئيسية، ومتابعة الالتزام بمواعيد غلق المحال التجارية، والمولات، والمطاعم، ومناطق تقديم الخدمات الترفيهية، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ التدابير الاحترازية الخاصة بمكافحة فيروس كورونا خلال فترة العيد.

وراعت خطة التأمين البُعد الإنسانى لدى التعامل مع المواطنين، فى أثناء تنفيذ الخطط والإجراءات الأمنية، وتقديم جميع أوجه المساعدة الممكنة، لاسيما للمواقف الطارئة، باعتبارها أحد ثوابت الإستراتيجية الأمنية لوزارة الداخلية، فى إطار حرصها على الالتزام بمعايير حقوق الإنسان.

كما اشتملت على ضرورة اليقظة الأمنية والانتشار الأمنى المكثف، لتأمين كافة المنشآت المهمة والحيوية بالدولة، لاسيما خلال فترة العيد، والمتابعة والتصدى بمنتهى الحسم لأية محاولات قد تعكر صفو المناخ الآمن الذى تنعم به البلاد، بالإضافة إلى مواصلة الجهود الأمنية لضبط حركة الأسواق، وتكثيف الحملات التموينية لضبط جرائم الغش التجارى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع، وإحكام الرقابة على الأسواق ورصد حركة تداول السلع.

وستقوم المستويات الإشرافية والقيادية بوزارة الداخلية، بالتواجد الميدانى خلال فترة العيد، لمتابعة سير الأداء الأمنى، وتنفيذ الخطط الأمنية، وتكثيف الحملات المرورية على جميع الطرق السريعة والمحاور الرئيسية وضبط المخالفات، واستمرار تفعيل غرف العمليات للتعامل مع أى طارئ، ومواصلة الجهود فى شتى مجالات العمل الأمنى للحفاظ على ما تحقق من نجاحات.