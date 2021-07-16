وأوضح السيد السنجابى، مدير المديرية، أن هذه الدورة تشمل 3 أقسام، هى:(تنمية المهارات، وابدأ بنفسك، وأعرف مشروعك)، يتم من خلالها تعريف الخريجين بالخدمات المقدمة من المديرية فى مجالات: السلامة والصحة المهنية، وتأمين بيئة العمل، والحقوق والواجبات الواردة بقانون العمل 12 لسنة 2003، والتشغيل، والتدريب المهنى.
وأشار مدير المديرية إلى أنه يتم أيضا التعريف بالخدمات المقدمة من جهاز تنمية المشروعات سواء كانت خدمات مالية أو غير مالية، لافتا إلى تحديد الأهداف والمشروعات التى يرغب المتدربين فى إقامتها، وعمل دراسات الجدوى لكل مشروع، وإرساء قواعد العمل، وتحديد مصادر التمويل، وتشجيع المتدربين على إقامة مشروعاتهم، والمشاركة فيما بعد فى المعارض لعرض المنتجات الخاصة بهم.
كما سلم مدير المديرية ومدير فرع الجهاز شهادات إتمام التدريب للخريجين، لافتا إلى أنه ستتم متابعة خريجى التدريب من قبل إدارة التدريب المهنى بعد دخولهم سوق العمل بمشروعاتهم، لتذليل كافة العقبات والصعوبات التى قد تواجههم فى مجالات عملهم، ليكونوا نواة رجال أعمال يساهموا فى بناء اقتصاد الدولة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر القوى العاملة تنظم دورة حول ريادة الأعمال لخريجى التدريب المهنى فى بورسعيد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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