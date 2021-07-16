القوى العاملة فى أسبوع.. تسليم 950 وثيقة تأمين للصيادين

جدة - نرمين السيد - وتفقد وزير القوى العاملة خلال جولاته الميدانية للمحافظات، ورش وأقسام مركز التدريب المهنى بحى الكوثر بسوهاج، وسلم 60 عقد عمل لذوى الهمم والعزيمة، فى إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، كما عقد جلسة حوارية بعنوان: "تحديات العمل النقابى والاستعداد للانتخابات النقابية 2022 - 2026 وافتتاح دورة العمالة العائدة من الخارج على ريادة الأعمال، كما التقى الوزير أعضاء الغرفة وبعض أصحاب الأعمال والمستثمرين بالمحافظة.

كما شهد الأسبوع الحالى منح وزير القوى العاملة محمد سعفان، العاملين بالقطاع الخاص إجازة مدفوعة الأجر من الإثنين 19 يوليو حتى الخميس 22 يوليو الجارى، و بدء اختبارات المدربين على 5 برامج متخصصة من خريجى كلية الهندسة قسمى (اتصالات، وحاسبات)، وتحويل 4.1 ملايين جنيه مستحقات العمالة المصرية العائدة من الأردن.

وفيما يلى تفاصيل ما جاء بالحصاد الأسبوعى، حيث وقع وزراء القوى العاملة محمد سعفان، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، ونيفين القباج وزارة التضامن الاجتماعى، بديوان عام وزارة القوى العاملة، بروتوكول تعاون مشترك لفتح آفاق ومجالات جديدة لتفعيل إدماج العمل البيئى فى سياسات وزارتى القوى العاملة والتضامن الاجتماعى، فضلا عن تضمين مفهوم الحماية الاجتماعية فى سياسات وزارة البيئة وحوكمة القطاع غير الرسمى ودمجه فى منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات وذلك لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030.

وأوضح وزير القوى العاملة عقب التوقيع أن تنفيذ أحكام هذا البروتوكول سوف يتم فى منطقتى (15 مايو، ومنشية ناصر) بمحافظة القاهرة، واستهداف مناطق أخرى على مستوى الجمهورية بالتنسيق بين أطراف البروتوكول، مشيرا إلى أنه سيتم إنشاء قاعدة بيانات عن العاملين فى قطاع المخلفات بالتعاون مع الجمعيات الأهلية المؤهلة العاملة فى مجال البيئة وبالتنسيق مع الجهات الأخرى.

ومن جانبها قدمت الدكتورة ياسمين فؤاد وزير البيئة، الشكر لوزير القوى العاملة على استضافة هذا الحدث، مشيدة بالتنسيق الذى يحدث بين الوزارات، مؤكدة أن هذا التعاون ليس وليد اللحظة وإنما منذ فترة طويلة لتفعيل هذا البروتوكول لخدمة القطاع غير الرسمى متمثلا فى منظومة إدارة المخلفات، مشيدة بفكرة بوليصة التأمين التى تبنتها وزارة القوى العاملة لكسب ثقة العمالة غير المنتظمة وتوفير الحماية والأمان فى حالة حدوث الإصابات أو العجز الكلى أو الجزئى أو الوفاة.

وأشارت وزير البيئة إلى أنه تم تنفيذ العديد من الإجراءات بالتعاون والتنسيق بين كافة الجهات المعنية بالدولة فى إنشاء البنية التحتية ودمج القطاع الخاص والحوافز المقدمة له مثل حوافز تعريفة تحويل المخلفات للطاقة.

وأضافت الدكتورة ياسمين فؤاد، أن هذا البروتوكول ليس بداية للتعاون بل هو استكمالاً للطريق الذى تم البدء فيه فى مجال إدارة المخلفات قبل إقرار قانون المخلفات، حيث حرصت الوزارة على العمل على إشراك القطاع غير الرسمى فى تلك المنظومة بالتعاون مع وزارة القوى العاملة وتم العمل على كسب ثقة هذا القطاع، ومناقشة إمكانية عمل بوليصة تأمين لهذه الفئة، وتحفيزهم للمشاركة فى المنظومة مؤكدة أهمية هذه المشاركة، لافتة إلى أنه تم التعاون مع وزارة التضامن الاجتماعى فى إنشاء قاعدة بيانات لهذه الفئة منذ بداية جائحة كورونا.

ومن جانبها قالت وزيرة التضامن الاجتماعى نيفين القباج: إن البروتوكول يؤكد على الرؤية الجديدة التى تتبناها الوزارات الثلاثة خاصة وحكومة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، حيث تتكامل سياسات وبرامج الوزارات الثلاثة لتصبح سياسات الحماية الاجتماعية مكملة للسياسات البيئية والاقتصادية والعكس صحيح، والأهم دعم توجهات التنمية الاقتصادية والاجتماعية مع الحفاظ على البيئة ومواردها الطبيعية.

وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعى، أن البروتوكول يستهدف تحسين الخدمات والبرامج المقدمة للعاملين فى منظومة إدارة المخلفات الصلبة الذين يقدرون بنحو 140 ألف عامل على مستوى الجمهورية وتوليهم الدولة اهتماما كبيرا والسعى المستمر لتحسين كفاءة هذه المنظومة وتعظيم الاستفادة الاقتصادية منها بجانب الارتقاء بالجوانب البيئية لعمليات جمع المخلفات الصلبة وتدويرها والتخلص منها، والاهتمام بصحة وتعليم أفراد أسر هذه العمالة باعتبار أن هذه القطاعات غالبا ما يعمل فيها جميع أفراد الأسرة بما يشمل الزوجة والأولاد.

كما سلم وزراء القوى العاملة، والبيئة، والتضامن الاجتماعى 30 مدربا شهادات اتمام التدريب على مهنة التبريد والتكييف للمدربين التابعين لمراكز التدريب التابعة لوزارتى القوى العاملة، والتربية والتعليم والتعليم الفنى، ومصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهنى.

وأوضح الوزير، أن ذلك جاء فى إطار البروتوكول الموقع بين الوزارة وجهاز شؤون البيئة والذى يهدف إلى تطوير التدريب على مهنة التبريد والتكييف فى مراكز التدريب التابعة للوزارة، حيث تم الانتهاء من دورات تدريبية للمدربين بمركز تدريب مهنى شهداء الكتيبة 103 صاعقة (الشرابية سابقا)، التابع لوزارة القوى العاملة تحت عنوان: "استخدام التكنولوجيا الحديثة فى أعمال صيانة أجهزة التكييف والتبريد".

وتابع الوزراء الثلاث، وحدات التدريب المتنقلة التابعة لوزارة القوى العاملة، وذلك على هامش زيارتهم لمقر الوزارة لتوقيع بروتوكول تعاون لتفعيل أسس التعاون بين الوزارات لدمج القطاع غير الرسمى بمنظومة إدارة المخلفات.

واستعرض وزير القوى العاملة مراحل تطوير تلك الوحدات والتى يبلغ عددها 27 وحدة فى مختلف المحافظات، تعمل على تدريب الشباب فى القرى والنجوع على 3 مهن هى: التفصيل والخياطة والسباكة، والكهرباء، وتصل هذه الوحدات إلى الشباب بمحل إقامتهم لتحقيق أقصى إستفادة والوصول لأكبر عدد منهم.

وفى نفس الاسبوع سلم وزير القوى العاملة، بديوان عام الوزارة 950 وثيقة تأمين على فئة الصيادين فى 12 محافظة، فى إطار مبادرة "حياة كريمة" التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى.

حضر حفل التسليم: النواب عادل عبد الفضيل رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، وأمل عصفور، وآيات الحداد، ومى البطران.

وأكد الوزير، أن القيادة السياسية تولى الاهتمام بالعمالة بشكل عام وصغار الصيادين بشكل خاص، اهتماما كبيرا، موضحا أن الهدف من إصدار وثائق تأمين حوادث شخصية للصيادين يأتى فى إطار اهتمام الوزارة بالتأمين على حياة العامل وأسرته وحمايته من المخاطر وحفاظا على استقراره الأسرى.

وأشار سعفان، إلى أن فئة الصيادين من العمالة غير المنتظمة يستحقون كامل الدعم نظرا لطبيعة عملهم والمخاطر التى يتعرضون لها يوميا، مما دفع الوزارة للتفكير فى طريقة لدعم هذه الفئة، وخرجت فكرة وثيقة التأمين بمبلغ 100 ألف جنيه لتغطى حالات العجز الكلى والجزئى والوفاة، مدتها سنة، ثم تجدد، مشيرا إلى أنه تم تسليم 200 ألف وثيقة تأمين على الحياة للصيادين حتى الآن، ونستهدف 500 ألف فى المرحلة المقبلة.

وأعلن وزير القوى العاملة، أن مشروع أضواء يعد أحد المشروعات المهمة التى تنفذ فى الفترة الحالية، ويرجع ذلك إلى كونه مشروع إقليمى يستهدف النهوض بالعمل اللائق فى مصر، وتونس، والمغرب، والجزائر، ومن ثم نشر ثقافة العمل اللائق، وتعزيز حقوق العمال فى شمال إفريقيا.

جاء ذلك فى كلمة الوزير فى الاجتماع الأول للجنة الاستشارية لمشروع النهوض بالعمل اللائق فى شمال إفريقيا بحضور إريك أوشلان مدير فريق العمل اللائق لشمال إفريقيا ومدير مكتب منظمة العمل الدولية لمصر وإريتريا، وممثلى شركة اريكسون، وأعضاء اللجنة الاستشارية، ممثلى الوزارات والجهات الحكومية وممثلى منظمات العمال وأصحاب الأعمال.

وقال الوزير: إن المشروع يتكون المشروع من ثلاث مكونات أساسية لتحقيق التنمية على المستوى الإقليمى وضرورية لإحراز التقدم نحو أهداف التنمية المستدامة، حيث يرتكز المكون الأول على تحسين عملية جمع وتحليل البيانات واستخدامها فى إصلاح السياسات الاقتصادية لتوجه نحو النمو الغنى بالوظائف.

وفى إطار زيارة وزير القوى العاملة محمد سعفان الميدانية للمحافظات قام واللواء طارق الفقى محافظ سوهاج، بتسليم 60 عقد عمل لذوى الهمم والعزيمة، فى إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وفرتها لهم مديرية القوى العاملة بالمحافظة عن طريق مكاتب التشغيل فى القطاع الخاص والاستثمارى.

واطمأن الوزير على أن هذه العقود مستوفية للإجراءات القانونية وتضمن لهم حقوقهم وأنها لا تقل عن الحد الأدنى للأجور المقرر فى التأمينات الاجتماعية.

وكلف الوزير مدير المديرية بمتابعتهم بعد التشغيل وضرورة استيفاء كافة المنشآت لقانون ذوى الإعاقة رقم 10 لسنة 2018 نسبة الـ 5% المقررة لهم.

وفى هذا الإطار، التقى سعفان، وطارق الفقى محافظ سوهاج، فى جلسة حوارية بعنوان: "تحديات العمل النقابى والاستعداد للانتخابات النقابية 2022 / 2026، وافتتاح دورة العمالة العائدة من الخارج على ريادة الأعمال الموجودين فى المحافظة لمساعدتهم لعمل مشروعات صغيرة لهم"، بحضور أحمد سامى القاضى نائب المحافظ، ومحمد حماد رئيس الاتحاد المحلى لنقابات عمال سوهاج، وأمال عبد الموجود وكيل وزارة القوى العاملة للعلاقات الدولية ، وأيمن قطامش وكيل الوزارة للتدريب المهني، الدكتور هشام أبو زيد مدير المديرية، ونادر عبدالظاهر مدير فرع جهاز تنمية المشروعات بسوهاج.

وأكد الوزير، أن الدولة وقيادتها السياسية وجهت بالاهتمام بالعمالة المصرية العائدة من الخارج، وعليه عملت الوزارة على الاهتمام بتلك الفئة، وتوفير وضع لا يشعرها بأنها تركت مجال عملها فى أى دولة ولا يوجد لها فرص فى بلدها، لافتًا إلى أنه حضر إلى لقائهم لخدمتهم، ولكى يطمئن على نجاح المشروعات التى تقدموا بها، وفى نفس الوقت يكونوا هم أنفسهم على قناعة كاملة بفكرة مشروعاتهم، وليكتب له فى النهاية النجاح.

وأشاد سعفان، بالتعاون المثمر مع جهاز تنمية المشروعات والمحافظة، وجهاز مشروعك وإدخال جهات أخرى معنية نحتاج التعاون فيها منها بنك ناصر لخدمة أبنائنا من العمالة العائدة من الخارج وخريجى التدريب.

كما التقى الوزير فى إطار جولته بالمحافظة ، يرافقه المحافظ، بمقر الغرفة التجارية بسوهاج، المهندس إبراهيم محمود العربى رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، وخالد أبو الوفا رئيس الغرفة التجارية بسوهاج بحضور أعضاء الغرفة وبعض أصحاب الأعمال والمستثمرين بالمحافظة، فى لقاء بعنوان: "جائحة كورونا وأثرها على أصحاب الأعمال"، بحضور أحمد سامى القاضى نائب المحافظ، ومحمد عبد الهادى مدير عام قطاع مكتب المحافظ، والنائب رشا إسحق عضو مجلس الشيوخ، وأمال عبد الموجود رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الخارجية، وأيمن قطامش رئيس الإدارة المركزية للتدريب المهنى بالوزارة، وهشام أبو زيد مدير مديرية القوى العاملة بالمحافظة.

وأكد الوزير أن التفتيش على المنشآت الذى تقوم به مديريات القوى العاملة بالمحافظات ينصب فى الأساس على علاقات الإنتاج وثلاثة العمل فى المقام الأول قبل تنفيذ اللوائح والقوانين الموضوعة، والمفاوضة الجماعية دائما هى الأساس فى حالة وجود أى مشكلة بين العمال وأصحاب الأعمال للوصول إلى مناخ عمل جيد يخدم العامل وصاحب العمل والدولة ككل.

وأوضح الوزير أن القوى العاملة مستعدة لتطبيق ذلك، ومستعدة لعمل ندوات توعية لأصحاب الأعمال لتعريفهم بمجالات العمل والسلامة والصحة المهنية، كما أنها أطلقت مبادرة "مصر أمانة بين ايديك" لتحقيق ذلك وسوف يتم إطلاقها مرة أخرى من سوهاج بعد إجازة عيد الأضحى المبارك.

وفى إطار الزيارة، تفقد وزير القوى العاملة والمحافظ، ودراجتسيا باجفيك آلب مدير برنامج الأغذية العالمى وفلوريان جورل مدير منتجع هيلتون الأقصر ورش وأقسام مركز التدريب المهنى بحى الكوثر بسوهاج، بحضور أحمد سامى القاضى نائب المحافظ ، وهشام أبو زيد مدير المديرية، والنائب رشا إسحق عضو مجلس الشيوخ ،ودعاء عرفة مسئولة البرنامج بالمركز.

وتابع الوزير أقسام المطبخ، وقسم المغسلة وغرفة التدريب النظري، والخدمات السياحية والغرفة الفندقية المجهزة المعدة داخل الورشة، وأكد ضرورة استمرارية تلك الدورات بشكل مستمر حتى بعد انتهاء الدورات المخطط لها، مع عمل استبيان لآراء المتدربين حول إيجابيات وسلبيات الدورة لتدعيمها بما يراه الشباب ملائما وأكثر احتياجا فى تلك الدورات.

وعلى جانب أخر قام وزير القوى العاملة خلال زيارته لمحافظة الإسكندرية بزيارة الأكاديمية العربية لتكنولوجيا المعلومات والنقل البحرى بمحافظة الإسكندرية، وكان فى استقباله ومرافقته الدكتور إسماعيل عبدالغفار رئيس الأكاديمية، وتفقد الوزير مركز محاكاة مجمع والذى يتم فيه التدريب العملى لطلبه الاكاديميه بنظام المحاكاة، كما تفقد مقر كلية الصيدلة.

وأثنى الوزير على الدور الحيوى الذى تقوم بها الأكاديمية باعتبارها أحد الصروح العلمية والتى تسهم فى إعداد أجيال واعدة تبنى الجمهورية الجديدة بفكر واع ومتطَور، مؤكدا أن الأكاديمية منارة تعليمية كبرى تنير وتثرى فكر وطموحات شبابنا.

وسلم سعفان، فى إطار جولته 114 عقد عمل لذوى الهمم والعزيمة مقدمة من شركات القطاع الخاص بمحافظة الإسكندرية، وفرتها مديرية القوى العاملة بالمحافظة، فى إطار مبادرة "حياة كريمة "، واهتمام الوزارة بهذه الفئة على مستوى المديريات بالمحافظات، واستيفاء نسبة الـ 5% المقررة لهم، وذلك بحضور وكيل الوزارة ياسر سعيد مدير المديرية.

كما سلم الوزير 10 شهادات مزاولة الحرفة بعد إتمام التدريب لأول دورة تدريبية من نوعها لذوى الهمم من الصم والبكم على مهنة صيانة التبريد والتكييف.

كما شهد الوزير، توقيع بروتوكول تعاون بين مديرية القوى العاملة بالإسكندرية، ومؤسسة دار التربية الاجتماعية لرعاية البنين بالمحافظة فى مجال تنمية المجتمع والرعاية الاجتماعية والتدريب.

وأشار الوزير عقب التوقيع إلى أن ذلك يأتى فى إطار الجهود التى تبذلها الدولة من خلال وزارة القوى العاملة فى مجال تنمية قدرات الشباب، وخلق فرص عمل جديدة لهم، وإيمانا من الوزارة بأهمية التعاون فى نشر ثقافة العمل التعاونى والمشاركة المجتمعية لاستهداف كافة فئات المجتمع.

وأوضح الوزير، أن البروتوكول يهدف إلى تعزيز التعاون لتدريب الصبية المتدربين والمسموح لهم بالتدريب وفقاً لأحكام قانون العمل لتأهيلهم لسوق العمل واكسابهم المهارات اللازمه على مهن تساعدهم على مواجهة ظروف الحياة وإعادة دمجهم فى المجتمع وذلك للدفع بعجلة التنمية، والاستفادة من قدراتهم وطاقتهم وحثهم على الإبداع، وذلك من خلال عقد دورات تدريبية للصبية على مهن صيانة ماكينات، وصيانة المحمول، والسباكة الصحية، وصيانة وإصلاح أجهزة التبريد والتكييف.

وعلى جانب آخر، أعلن وزير القوى العاملة، منح العاملين بالقطاع الخاص إجازة مدفوعة الأجر من الأثنين 19 يوليو حتى الخميس 22 يوليو الجارى، وذلك بمناسبة عيد الأضحى المبارك وثورة 23 يوليو.

وقال الوزير: إن الوقوف بعرفات وأول وثانى أيام عيد الأضحى المبارك، وعيد ثورة 23 يوليو إجازة بأجر كامل للعاملين بالقطاع الخاص.

كما أعلن سعفان، بدء اختبارات المدربين من يوم السبت الماضى، وحتى استيفاء العدد المطلوب، للتدريب المجانى على 5 برامج متخصصة من خريجى كلية الهندسة قسمى (اتصالات، وحاسبات)، وخريجى كلية الحاسبات والمعلومات، وخريجى قسم إدارة الأعمال وذلك للدفعات (2018،و2019، و2020)، وذلك تمهيدا لإعدادهم كمدربين والبدء فى التدريب المجانى أونلاين.

وأشار الوزير إلى أنه سيتم فتح باب التقدم أونلاين لمن يرغب فى الالتحاق بتلك الاختبارات من خلال موقع الوزارة الرسمى.

وشمل حصاد الأسبوع تعيين 1.943 شابا فى 6 محافظات، وصرف منح للرعاية الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة المسجلة بمديريات القوى العاملة بمحافظات الوادى الجديد، وبورسعيد، والمنيا، وشمال سيناء، ودمياط، والأقصر، بلغت 266 ألفاً و 49 جنيه، والتفتيش على 2.352 منشأة لتطبيق أحكام القانون، فضلاً عن استخراج 1.523 شهادة قياس مستوى المهارة، ورخصة مزاولة الحرفة لـ 1.523 عاملا.

وامتد الحصاد ليشمل، استقبال مديرية القوى العاملة بالبحر الأحمر، فى جو يسوده المحبة والود، وفد من كنيسة الأنبا شنودة برئاسة الأنبا إيلاريون أسقف إبراشية البحر الأحمر.

وتفقد وفد الكنيسة يرافقه سعيد عبد الراضى مدير المديرية، وحدة التدريب المتنقلة التابعة للمديرية والموجودة فى المحافظة، والمنتجات التى تم تصنيعها على أيدى المتدربات من الملابس الجاهزة، كما تم تفقد مكتب عمل الغردقة، وتم الإطلاع على الأعمال التى يقوم بها المكتب وما يقدمه من خدمات جماهيرية.

وكان الوزير قد أصدر توجيهات لمديرية القوى العاملة بالإسكندرية بضرورة متابعة تنفيذ البروتوكول الموقع بين المديرية ومؤسسة دار الرعاية للبنين بالمحافظة.

وفى هذا الإطار قام ياسر سعيد وكيل الوزارة مدير المديرية بزيارة للمؤسسة وعقد اجتماعا مع المسئولين لوضع الترتيبات اللازمة لبدء عملية التدريب الفعلى، واختيار الصبية وفقا لأحكام قانون العمل ليتم تدريبهم من قبل مدربين متخصصين على المهن المختلفة من خلال المدربين المعتمدين بمراكز التدريب التابعة للمديرية على مهن صيانة المحمول ، والسباكة، والتبريد والتكييف، وصيانة الماكينات، لتأهيلهم لسوق العمل لمواجهة ظروف الحياة.

كما استقبلت مديرية القوى العاملة بالإسماعيلية، وفد من متدربى البرنامج الرئاسى لتأهيل التنفيذيين للقيادة (الدفعة الثالثة دفعة الشهيد أحمد المنسى)، بمكتب مدير المديرية، وذلك للتعرف على دور مديرية القوى العاملة بالمحافظة وما توفره من خدمات للمواطنين من أهالى المحافظة، والاطلاع على الوظائف التى قامت المديرية بتوفيرها لشباب الخريجين وراغبى العمل، والانجازات التى تم إنجازها فى "مبادرة مصر بكم أجمل" لتأهيل وتدريب وتشغيل ذوى القدرات الخاصة.

وتفقد وفد البرنامج الرئاسى، مركز التدريب بمدينة المستقبل التابع للوزارة، والتعرف على جميع الورش الموجودة بداخله، كما تم شرح أساليب التدريب فى كل ورشة من ورش المركز، وتفقد الآلات والماكينات الحديثة الموجودة بتلك الورش.

وأثنى وفد البرنامج الرئاسى على مجهود الوزارة والمديرية فى توفير فرص عمل للشباب وتدريبهم على أعلى المستويات، وعلى الاهتمام بذوى القدرات الخاصة وما وفرته من خدمات ومساعدات لهم، شاكرين لها الدور الفعال والنشط للعمالة المصرية.

وتابع وزير القوى العاملة، سير عملية التدريب بوحدات التدريب المتنقلة بالمحافظات، فى إطار مبادرة "حياة كريمة" التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى، لافتا إلى إطلاق وحدات تدريب متنقلة ضمن مبادرة "مهنتك مستقبلك" فى قرى ونجوع المحافظات على مرحلتين، للوصول للشباب قرب محل إقامتهم وتأهيلهم على المهن المطلوبة لسوق العمل، ما يسهم فى تشغيل الشباب وخفض معدلات البطالة.

وقام السيد السنجابى مدير مديرية القوى ببورسعيد، يرافقه منار العوضى مدير إدارة التدريب المهنى، ومحمود السقا مدير إدارة التخطيط والمتابعة بالمديرية، وسميحة محمد، وسلمى الشافعى لجنة الاختبار من الوزارة، بعقد الاختبار النهائى لـ 20 متدربا و متدربة اجتازوا الدورة التدريبية بوحدة التدريب المتنقلة بجراج حى الزهور ببورسعيد، على مهن التفصيل والخياطة، وتوصيل الكهرباء.

وأخيرا، استطاع مكتب التمثيل العمالى التابع للوزارة بالسفارة المصرية بعمان - الأردن، بالمتابعة اللحظية والجهود المبذولة والمقابلات مع المسئولين بمؤسسة الضمان الاجتماعى بالأردن، واستكمالا لما تم تحويله سابقا، تم تحويل القائمة الـ 42 من مستحقات الضمان الاجتماعى لنحو 158 عامل مصرى لدى المؤسسة غادروا عمان نهائيا.

وقال الوزير: إن المستحقات بلغت 267 ألفاً و145 دولارا، أى ما يعادل 4 ملايين و180 ألفاً و825 جنيها مصريا تقريبا، ويقوم المكتب تباعًا بالتواصل مع الشركة المتخصصة لتحويل باقى المستحقات للعمالة التى تقوم بالمغادرة، تحت رعاية سفير مصر بالأردن شريف كامل.