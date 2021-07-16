التنمية المحلية: تشغيل 11 منفذا لبيع اللحوم السودانية الطازجة فى 4 محافظات

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ووقع البرتوكول المهندس محمد السيد أبوجاعور مساعد وزير التنمية المحلية للتخطيط، ومحمود العسقلانى رئيس مجلس إدارة الجمعية وتامر عبدالفتاح المدير التنفيذى لصندوق تحيا مصر.
وقال وزير التنمية المحلية إن الوزارة تسعى بصورة مستمرة فى المساهمة فى رفع العبء عن كاهل المواطنين والتنسيق مع الجهات المعنية لتوفير السلع المختلفة بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق وتلبية كافة احتياجات محدودى ومتوسطى الدخل.
وأضاف محمود شعراوى أن الوزارة وفرت طبقا للبرتوكول فى محافظات "القاهرة والقليوبية والغربية والدقهلية" أماكن لـ11 منفذ بيع ثابت، خاصة بالأماكن الأكثر ازدحاما.
وأوضح الوزير أنه سيتم التنسيق مع المحافظات والجهات المعنية لمتابعة عمل تلك المنافذ من خلال مديريات "التموين - الصحة - الخدمات البيطرية" وإعداد تقرير دورى حول عملها.
وأشار وزير التنمية المحلية، إلى أن تلك المنافذ ستقوم ببيع اللحوم بسعر 70 جنيها خلال فترة عيد الأضحى المبارك والتى تشهد إقبالا من المواطنين على عملية الشراء، مشيرا إلى إتاحة فرص عمل وتشغيل عدد كافى من العمالة اللازمة لكل منفذ من أبناء المحافظة للمساعدة فى حل مشكلة البطالة.
ومن جانبه، قال محمود العسقلانى رئيس جمعية "مواطنون ضد الغلاء" أن الجمعية تسعى للتعاون مع عدد من الوزارات والهيئات فى مجال حماية المستهلك والتنمية الاقتصادية وزيادة دخل الأسرة، وتقوم أيضا بدور فعال فى رفع العبء عن المواطنين وتوطيد مبدأ حماية المستهلك وتوفير السلع للمواطن بأسعار مخفضة خاصة اللحوم.
وأضاف العسقلانى أن الجمعية ستقوم بتجهيز المنافذ الثابتة لطرح اللحوم بأسعار مخفضة للمواطنين بالتنسيق مع الجهات المعنية كما ستقوم بتوفير العديد من فرص العمل لشباب المحافظات.
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