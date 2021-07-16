فيديو .. وزيرة الهجرة : «خلينا سند لبعض» أظهرت حجم تقارب المصريين بالخارج

جدة - نرمين السيد - وأوضحت، خلال لقاء لها، فى برنامج "نظرة"، على قناة صدى البلد، ويقدمه الإعلامى حمدى رزق، أن المبادرة أطلقت لكى يدعم المصريون فى الخارج بعضهم لبعض فى ظل جائحة كورونا وتوقف حركة الطائرات.

وأوضحت أنا البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، وجه بفتح أبواب الكنسية لاستضافة 100 شخص من العالقين هناك وكان ذلك شهر رمضان، مؤكدة أن البابا تواضروس يملك حسًا وطنيًّا.

وكانت وزارة الهجرة قد أطلقت مبادرة "خلينا سند لبعض" بهدف تقديم المساعدة والمساندة للمصريين العالقين فى مختلف دول العالم، من خلال الجاليات والمواطنين المصريين القادرين على المساعدة ودعم أشقائهم العالقين بسبب الإجراءات الاحترازية لمجابهة فيروس كورونا المستجد.