نائب رئيس اتحاد عمال مصر: «حياة كريمة» تواكب تطلعات الجمهورية الجديدة

وأضاف البدوى فى تصريحات اليوم الجمعة، أن هذه المبادرة الإنسانية تهدف لتغيير الظروف الحياتية لسكان هذه المناطق الأقل حظا إلى الأفضل، إذ أنها لن تمس تطوير المنازل فقط وإنما ستحدث تغييرا فى الحالة الاقتصادية من خلال إقامة مشروعات اقتصادية بتلك المناطق، لتوفير فرص عمل للشباب.
وأوضح أن المبادرة تهدف أيضا إلى إنشاء وتطوير كل الخدمات التى يحتاجها سكان تلك المناطق من مدارس، ووحدات صحية، ومراكز شباب، ومكاتب بريد مكاتب خدمات حكومية وغيرها من تلك الخدمات، داعيا كل عمال مصر للمساهمة فى هذه المبادرة بما لديهم من خبرات فى تطوير مثل هذه المناطق.
وانطلقت أمس فعاليات المؤتمر الأول للمشروع القومى "حياة كريمة" لتنمية قرى الريف المصرى، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى باستاد القاهرة الدولى، لإبراز كفاح ونجاح المبادرة وبداياتها وما حققته حتى الآن بمختلف محافظات الجمهورية، كما وقع الرئيس السيسى على وثيقة المشروع المصرى لتنمية الريف ضمن مبادرة "حياة كريمة".
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