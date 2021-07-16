/640870/مواعيد-مباريات-اليوم-الجمعة-أبرزها-مباراة-بيراميدز-والمقاولون-العرب
تشهد الساحة العالمية الرياضية اليوم الجمعة 16 - 7 - 2021 العديد من المباريات الهامة في مختلف ملاعب العالم لعل أبرزها مباريات بطولة الكونكاكاف الكأس الذهبية هذا بالإضافة لمواجهة المقاولون العرب ضد بيراميدز فى الدورى المصرى ويستعرض دوت الخليج أهم مباريات اليوم.
مواعيد مباريات الدوري المصري والقنوات الناقلة
المقاولون العرب ضد بيراميدز على أن تقام المواجهة بين الفريقين اليوم في تمام الساعة التاسعة مساء على قناة on time sport
مواعيد مباريات بطولة الكونكاكاف الكأس الذهبية
جوادلوب ضد جامايكا على أن تقام المواجهة بين الفريقين اليوم في تمام الساعة الثانية عشر والنصف صباحا
سورينام ضد كوستاريكا على أن تقام المواجهة بين الفريقين اليوم في تمام الساعة الثانية والنصف صباحا
مواعيد مباريات كأس كوسافا للأمم
جنوب أفريقيا ضد موزمبيق على أن تقام المواجهة بين الفريقين اليوم في تمام الساعة الثانية ظهرا (نصف النهائي)
السنغال ضد إي سواتيني على أن تقام المواجهة بين الفريقين اليوم في تمام الساعة الخامسة مساء (نصف النهائي)
مواعيد مباريات كأس الليبرتادوريس
اولمبيا ضد إنترناسيونال على أن تقام المواجهة بين الفريقين اليوم في تمام الساعة الثانية صباحا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مواعيد مباريات اليوم الجمعة.. أبرزها مباراة بيراميدز والمقاولون العرب على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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