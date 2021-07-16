/640870/مواعيد-مباريات-اليوم-الجمعة-أبرزها-مباراة-بيراميدز-والمقاولون-العرب

تشهد الساحة العالمية الرياضية اليوم الجمعة 16 - 7 - 2021 العديد من المباريات الهامة في مختلف ملاعب العالم لعل أبرزها مباريات بطولة الكونكاكاف الكأس الذهبية هذا بالإضافة لمواجهة المقاولون العرب ضد بيراميدز فى الدورى المصرى ويستعرض دوت الخليج أهم مباريات اليوم.

مواعيد مباريات الدوري المصري والقنوات الناقلة

‏المقاولون العرب ضد بيراميدز على أن تقام المواجهة بين الفريقين اليوم في تمام الساعة التاسعة مساء على قناة on time sport

مواعيد مباريات بطولة الكونكاكاف الكأس الذهبية

جوادلوب ضد جامايكا على أن تقام المواجهة بين الفريقين اليوم في تمام الساعة الثانية عشر والنصف صباحا

سورينام ضد كوستاريكا على أن تقام المواجهة بين الفريقين اليوم في تمام الساعة الثانية والنصف صباحا

مواعيد مباريات كأس كوسافا للأمم

جنوب أفريقيا ضد موزمبيق على أن تقام المواجهة بين الفريقين اليوم في تمام الساعة الثانية ظهرا (نصف النهائي)

السنغال ضد إي سواتيني على أن تقام المواجهة بين الفريقين اليوم في تمام الساعة الخامسة مساء (نصف النهائي)

مواعيد مباريات كأس الليبرتادوريس

اولمبيا ضد إنترناسيونال على أن تقام المواجهة بين الفريقين اليوم في تمام الساعة الثانية صباحا.