رئيس الطائفة الإنجيلية : مبادرة حياة كريمة ستظل محفورة فى وجدان المصريين

جدة - نرمين السيد - أعربت الطائفة الإنجيلية بمصر، وعلى رأسها الدكتور القس أندريه زكى، رئيس الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، عن فخرها واعتزازها الكامل بمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى "حياة كريمة - تنمية الريف المصرى" المشروع القومى الحقيقى للفئات الأكثر احتياجًا.





وقال الدكتور القس أندريه زكى: "إن ما تشهده بلادنا اليوم هو حلم تحول إلى حقيقة، بإرادة قيادة سياسية قادرة على تحويل الأحلام والطموحات إلى حقيقة، بسواعد أبنائها من أجهزة الدولة ومؤسسات المجتمع المدنى المصرية". وأضاف زكى: "نؤمن إيمانًا كاملًا بأصالة الدور التنموى والمجتمعى للدولة المصرية فى دعم وبناء المواطن المصري، والمساهمة فى إرساء قواعد العيش الكريم، ولهذا نؤكد على فخرنا وتقديرنا للقيادة السياسية فى تحقيق أيقونة الخير حياة كريمة للريف المصرى، والتى سيظل اسمها محفورًا فى وجدان المصريين وعقولهم لأجيال والأجيال القادمة".

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