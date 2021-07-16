ما معنى الإفراد والقران والالتمتع فى الحج؟ .. الإفتاء تجيب

جدة - نرمين السيد - وقالت الإفتاء، عبر صفحتها بفيس بوك، إن الإفراد والقِران والتمتع هى طرق أداء منسك الحج.

وأوضحت، أن الإفراد هو القيام بأعمال الحج فقط، ثم يؤدى العمرة بعد الانتهاء من مناسك الحج إذا أراد، ويحرم بالعمرة حينئذٍ من أدنى الحِلِّ.

وقال إن القِران هو أن يُحرِم بالعمرة والحج معًا، أو بالعمرة ثم يُدخِل عليها الحج قبل شروعه فى أعمالها، ثم يعمل عمل الحج فى الصورتين.

وأشارت إلى أن التمتع هو أن يُقَدِّم العمرةَ على الحج ويتحلل بينهما؛ واسمه "تَمَتُّعٌ" لأن الحاج يتمتع فيه بمحظورات الإحرام بين الحج والعمرة.

وتابعت: "واختلف العلماء فى التفضيل بينها، والذى نراه هو أن يختار كل إنسانٍ ما يشاء، مع النصيحة باختيار الأيسر على النفس؛ لأن الحج بطبيعته شاقٌّ".