جدة - نرمين السيد - قالت دار الإفتاء، إنه يُجزِئ في الأضحية: الشاةُ عن واحد، والبدنة "الجمل أو الناقة"، والبقرة أو الجاموس تجزئ كل منها عن سبعةٍ، بشرط ألَّا يقل نصيب الواحد للأضحية حينئذٍ عن السُّبع.





عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الإفتاء : يستحب اختيار الأضحية كثيرة اللحم رعاية لمصلحة الفقراء على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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