أخبار مصرية

إنفوجراف .. السيسى للمصريين : اطمئنوا

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أحمد عاشور 2021-07-16 01:30 0 تبليغ

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جدة - نرمين السيد - بعث الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال كلمته فى حفل انطلاق المشروع القومى لتطوير الريف "حياة كريمة"، باستاد القاهرة مساء أمس، برسائل طمأنة إلى الشعب المصرى بخصوص سد النهضة وأمن مصر القومى.

وقال الرئيس، إن تحرك مصر فى مجلس الأمن، بشأن سد النهضة، كان لوضع قضية سد النهضة، على أجندة الاهتمام الدولى.

وأضاف أنه لا يجب على المصريين القلق، مشيرا إلى أن مستقبل البلاد والشعوب يتحدد من خلال العمل.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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