/640869/ودائع-جرين-بيرلز-من-البنك-العربي-الافريقي

البنك العربي الافريقي ودائع جرين بيرلز هي ودائع البنك العربى الأفريقى الدولى المتميزة بالدولار الأمريكي او ما يعادلها باليورو والجنيه الإسترليني، والتي تمنح عملاء البنك العربي الافريقي عائد متميز مع المرونة في دورية صرف العائد.

دوت الخليج مزايا ودائع جرين بيرلز من البنك العربي الافريقي عائد تنافسي معفى من الضرائب. حرية اختيار مدة الوديعة التي تتراوح ما بين سنتين الى سبع سنوات. حرية اختيار دورية صرف العائد (شهري – ربع سنوي – نصف سنوي – سنوي) لكي تلائم مختلف احتياجاتك الشخصية. العائد ثابت طوال مدة الوديعة. ودائع جرين بيرلز من البنك العربي الافريقي يمكن استرداد قيمة الوديعة بعد مرور 6 أشهر من تاريخ الإصدار وفقا لجداول الاسترداد. إمكانية شراء الوديعة للقصر متوفرة للعملاء من الافراد والشركات. يمكنك إصدار بطاقة إئتمان (فيزا – ماستر كارد)، والاقتراض بضمان الوديعة بحد اقصى 97 % من قيمتها. (الودائع الدولارية فقط، مع التمتع بالإعفاء من مصاريف الاصدار). يمكن السحب على المكشوف بضمان الوديعة بحد اقصى 90% من قيمتها. يمكنك اصدار بطاقة ائتمان (فيزا - ماستركارد) بضمان وديعة الدولار الأمريكي فقط مع التمتع بخصم 50% على مصاريف الإصدار.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ودائع جرين بيرلز من البنك العربي الافريقي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.