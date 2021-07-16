بعد حديث السيسي عن سد النهضة.. مصطفى بكري لـ دوت الخليج: مصر تمتلك العديد من الاجراءات السياسية والعسكرية «فيديو»

/640866/بعد-حديث-السيسي-عن-سد-النهضة-مصطفى-بكري-لـ-تحيا-مصر-مصر-تمتلك-العديد-من-الاجراءات-السياسية-والعسكرية-فيديو

قال النائب مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، أنه تابع خطاب الرئيس السيسي اليوم أثناء احتفالية المؤتمر الأول للمشروع القومي (حياة كريمة) لتنمية قرى الريف المصري مضيفا:" توقفت امام عدد من النقاط الهامة أبرزها طمأنة الرئيس السيسي المصريين وأن القلق لا يليق بنا على الرغم أن القلق الذي يعيشه المصريين قلق مشروع .

جاء ذلك خلال مداخلته مع الإعلامي عبد الناصر زيدان عبر موقع دوت الخليج، مؤكدًا أن الدولة المصرية دولة قوية تمتلك من الاجراءات والقرارات الساسية والعسكرية ما يمكنها من حماية مقدرات شعبها وعد التفريط فيه، ومواجهة كل من يقوم بالتعدي عليه.

وتابع :" لا شك أن قرى وريف مصر عانت من اهمال وتهميش السنوات الماضية، ولكن الرئيس السيسي كان جادا في كلامه عندما وعد بتوجيه الدعم لهم، وها هي حياة كريمة قامت بتخفيف معاناتهم وجعلتهم يشعروا أن الدولة تهتم بهم من خلال توفير كافة الخدمات والحقوق الأساسية مثل الحق فى السكن والحق في البيئة النظيفة والحق في الحياة والحق في الصحة.

وأكد بكري :" عندما تخصص الدولة 700 مليار لهذه المبادرة يؤكد توجيه الدولة الاهتمام والدعم بالفئات المهمشة، التي عانت طويلا من الفقر وقلة الخدمات الاساسية التي تجعلهم يعيشوا حياة كريمة".