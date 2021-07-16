متحدث الرئاسة ينشر صورا من فعاليات إطلاق مبادرة حياة كريمة

جدة - نرمين السيد - وتحدث الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال كلمته فى حفل انطلاق المشروع القومى لتطوير الريف "حياة كريمة"، باستاد القاهرة مساء أمس، عن حياة كريمة، قائلا إن المشروع يهدف إلى تحديث مختلف جوانب الحياة بجميع المحافظات.

وأوضح

الرئيس خلال كلمته أنه حلم بتغيير الأوضاع فى المناطق التى تشهد ظروفا صعبة، قائلا: "انحزت والجيش المصرى بشكل مطلق لإرادة شعبنا العظيم".