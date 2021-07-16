/640863/سلبية-مسحة-رباعي-الأهلي-بـ-المغرب-المشارك-في--أولمبياد-طوكيو
أكد أحمد أبو عبلة رئيس الجهاز الطبي بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن نتيجة المسحة التي خضع لها محمد الشناوي وصلاح محسن وأكرم توفيق وطاهر محمد طاهر، رباعي الفريق أمس جاءت سلبية.
ويرصد دوت الخليج أبرز أحداث بعثة الأهلي بالمغرب.
وأجرى رباعي الأهلي مسحة طبية مساء أمس، الأربعاء، بمقر إقامة الفريق بالمغرب.
مسحة رباعي الأهلي
ويأتي إجراء المسحة لرباعي الأهلي بالتنسيق مع الجهاز الفني للمنتخب الأوليمبي، حيث تقرر إجراء رباعي الأهلي مسحتين قبل سفرهم إلى اليابان للانضمام للمنتخب الأوليمبي والمشاركة في دورة الألعاب الأوليمبية بطوكيو.
ومن المقرر أن يجري رباعي الأهلي مسحة ثانية غدا الجمعة، بمقر إقامة الفريق بالمغرب أيضا.
موعد مباراة الأهلي وكايزر تشيفز
ويستعد الأهلي لمباراة كايزر تشيفز الجنوب إفريقي المقرر لها التاسعة من مساء بعد غدٍ السبت بتوقيت القاهرة باستاد محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء بالمغرب، في نهائي دوري أبطال إفريقيا.
ومن المقرر أن يسافر رباعي الأهلي من المغرب إلى اليابان عقب نهائي دوري أبطال إفريقيا السبت المقبل.
قائمة الأهلي في نهائي أفريقيا
حراسة المرمى: محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير.
خط الدفاع: محمود وحيد ومحمود متولي، ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وأيمن أشرف، وبدر بانون وسعد سمير وعلي معلول ومحمد هاني.
خط الوسط: حمدي فتحي وأليو ديانج وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة، وكريم نيدفيد ومحمد محمود، وأكرم توفيق ووليد سليمان وحسين الشحات.
خط الهجوم: محمود كهربا ومروان محسن ومحمد شريف وصلاح محسن، ووالتر بواليا، وطاهر محمد طاهر وجونيور أجايي.
بعثة الأهلي بالمغرب
ويترأس بعثة الأهلي في المغرب، الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي.
وخاض الأهلي مران اليوم على ملعب كهرماء، استعدادًا لمباراة كايزر تشيفز الجنوب إفريقي المقرر لها التاسعة من مساء السبت المقبل بتوقيت القاهرة باستاد محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء بالمغرب، في نهائي دوري أبطال إفريقيا.
مؤتمر الأهلي قبل المران
وعقدت المحاضرة بفندق إقامة الأهلي بمدينة الدار البيضاء المغربية، واستمرت قرابة الـ30 دقيقة، واستهدفت شرح التعليمات الخاصة بمباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا.
وترأس التونسي خالد المكشر، المنسق العام لنهائي دوري أبطال إفريقيا، المحاضرة التي كان الهدف منها شرح الأمور التنظيمية الخاصة بالمباراة النهائية وكل ما يتعلق بها، ومن بينها ترتيبات تسلم الجوائز ووقوف الفريقين، وغيرها من الإجراءات التنظيمية في المباريات النهائية.
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