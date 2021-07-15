/640853/عبدالناصر-زيدان-للرئيس-السيسي--أنت-هدية-للشعب-المصري

أكد عبدالناصر زيدان أن كل المصريين والصعايدة بشكل خاص يعشقون الرئيس السيسي وذلك تعقيبا على إحتفالية حياة كريمة لتنمية قرى الريف المصري بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال لقائه على موقع دوت الخليج.

ووجه زيدان حديث للرئيس السيسي : " لسان حال المصريين الأن هو ربنا يخليك لينا ياريس ، وكل قرى الصعيد تدين بالفضل للقيادة الجديدة بقيادة عبدالفتاح السيسي". وتابع : " الرئيس السيسي أعلن أن الصعيد في عيون الجمهورية الجديدة ، وآن الأوان لجمهورية جديدة ، أنت حقا جابر للخواطر".

عبدالناصر زيدان يشيد بتجرية السيسي

وواصل :" من يسير خلف جبر الخواطر ، يعليه الله سبحانه وتعالي ، هو حقا جابر للخواطر لكل المصريين ، وأثار إعجابي شكر الله من جانب الرئيس السيسي حتى شعر الجميع أننا أمام شخص متفاني في عمله".

يأتي هذا تعقيبا على مؤتمر حياة كريمة لتنمية قرى الريف المصري، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي والدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، وآلاف المواطنين الذين يمثلون كافة طوائف الشعب المصري، وعدد من الشخصيات العامة والإعلاميين ورجال الأعمال وممثلي المؤسسات المصرية والإقليمية والدولية.

وتأتي الاحتفالية بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، وآلاف المواطنين الذين يمثلون كافة طوائف الشعب المصري، وعدد من الشخصيات العامة والإعلاميين ورجال الأعمال وممثلي المؤسسات المصرية والإقليمية والدولية.

ووقع الرئيس عبد الفتاح السيسي، رسميا وثيقة المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتنمية قرى الريف المصري، فيما وأطلق الرئيس "عبدالفتاح السيسي" مبادرة حيلة في كريمة في 2 يناير 2019 لتحسين مستوى المعيشة وجودة الحياة للفئات الأكثر احتياجا في التجمعات الريفية على مستوى جمهورية مصر العربية، لتسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات اليومية المقدمة للمواطنين