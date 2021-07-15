الرئيس السيسي:إجازة عيد الأضحى تبدأ من السبت 17 يوليو حتى 24

/640850/الرئيس-السيسياجازة-عيد-الاضحى-تبدا-من-السبت-17-يوليو-حتى-24

تقرر أن تكون إجازة عيد الأضحى من بعد غد السبت الموافق 17 يوليو، وحتى يوم السبت الموافق 24 يوليو الجاري، بناء على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، وبمناسبة إطلاق المشروع القومى لتطوير الريف المصرى، ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"

ومن المنتظر أن تكون الإجازة رسمية مدفوعة الأجر في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، مع استمرار أعمال الامتحانات وفقا للمواعيد المقررة من قبل السلطة المختصة.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء قد أصدر الثلاثاء الماضي ، قرارًا بعدد أيام إجازة عيد الضحى المبارك وثورة 23 يوليوونص القرار على أن تكون الفترة من الاثنين 19 يوليو الجاري حتى السبت 24 يوليو، إجازة رسمية مدفوعة الأجر في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، مع استمرار أعمال الامتحانات وفقًا للمواعيد المقررة من قبل السلطة المختصة، وذلك بمناسبة عيد الأضحى، ومن ثم يتوقف هذا القرار وينفذ قرار الرئيس السيسي.