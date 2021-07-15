«مشجع أهلاوي»: حكاية 43 سنه في عشق المارد الأحمر.. تفاصيل

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حرص رضوان بلال، مواطن مصري يقيم في المغرب، على حضور مران الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اليوم بالمغرب، استعدادًا لمباراة كايزر تشيفز في نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويرصد دوت الخليج تفاصيل قصة رضوان بلال مشجع لأهلي بالمغرب.

وحرص الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي، رئيس بعثة الأهلي في المغرب، على استقبال المشجع الأهلاوي على هامش مران الفريق اليوم، وقدم له الشكر لحرصه على دعم الأهلي ومؤازرته الفريق طوال هذه السنوات.

قصة مشجع الأهلي

ويبلغ المشجع المصري رضوان بلال ٧٥ عامًا، ويقيم في المغرب منذ ٤٣ سنة تقريبًا، ويحرص على دعم الأهلي في جميع مبارياته التي تقام بالمغرب.

وقال إنه يعكف على حضور جميع مباريات الأهلي التي تقام في المغرب لعشقه للنادي الكبير عبر تاريخه الطويل، موضحًا أنه يتابع كذلك جميع مباريات الأهلي في جميع البطولات المحلية والقارية عبر الفضائيات.

وخاض الأهلي مران اليوم على ملعب كهرماء، استعدادًا لمباراة كايزر تشيفز الجنوب إفريقي المقرر لها التاسعة من مساء السبت المقبل بتوقيت القاهرة باستاد محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء بالمغرب في نهائي دوري أبطال إفريقيا.

مؤتمر موسيماني

ويتحدث موسيماني وكابتن الأهلي خلال المؤتمر الصحفي عن مباراة كايزر تشيفز، واستعدادات الفريق لها، وذلك وفقاً للوائح الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف».

يذكر أن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أجرى مسحة طبية صباح اليوم، الخميس، بمقر إقامة البعثة بالمغرب، ضمن الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، وقبل مباراة النهائي بـ48 ساعة، وفقًا لتعليمات الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف».

قائمة الأهلي في نهائي أفريقيا

حراسة المرمى: محمد الشناوي – وعلي لطفي – ومصطفى شوبير.

خط الدفاع: محمود وحيد – ومحمود متولي – ورامي ربيعة – وياسر إبراهيم – وأيمن أشرف – وبدر بانون – وسعد سمير – وعلي معلول – ومحمد هاني.

خط الوسط: حمدي فتحي - وأليو ديانج – وعمرو السولية – ومحمد مجدي أفشة – وكريم نيدفيد – ومحمد محمود – وأكرم توفيق – ووليد سليمان – وحسين الشحات.

خط الهجوم: محمود كهربا – ومروان محسن – ومحمد شريف – وصلاح محسن – ووالتر بواليا – وطاهر محمد طاهر – وجونيور أجايي.