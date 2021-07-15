/640857/تدشين-الجمهورية-المصرية-الجديدة-نواب-البرلمان-عن-النموذج-المشرف-حياة-كريمة-أكبر-مشروع-ينتصر-لحقوق-الإنسان-وتخدم-اكثر-من-نصف-سكان-الدولة

قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إن المبادرة القومية "حياة كريمة"، تعد تدشين للجمهورية المصرية الجديدة، وتسعى إلى رفع مستوى معيشة 4 آلاف قرية لـ58 مليون مواطن خلال السنوات الثلاثة المقبلة بتكلفة 700 مليار جنيه أو يزيد.

وأضاف الرئيس السيسى، خلال انطلاق فعاليات المؤتمر الأول للمشروع القومى "حياة كريمة" لتنمية قرى الريف المصرى، أن المبادرة هى تدشين للجمهورية المصرية الجديدة القائمة بثبات ورسوخ على الديمقراطية الحديثة التى تمتلك القدرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية وتسعى لتحقيق السلام والاستقرار والتنمية،ومفاهيم العدالة الاجتماعية والكرامة وبناء الإنسان المصرى صحياً وفكرياً وثقافياً، وتابع: "المواطن المصرى هوايقونة انتصاره ومجده والجمهورية الجديدة تليق بالمصريين وتناسب تطلعاتهم وتمثل تضحيتهم".

وتأتي الاحتفالية تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، وبحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، وآلاف المواطنين الذين يمثلون مختلف طوائف الشعب المصري، وعدد من الشخصيات العامة والإعلاميين ورجال الأعمال وممثلي المؤسسات المصرية والإقليمية والدولية، وذلك في استاد القاهرة الدولي.

واشاد عدد من اعضاء مجلس النواب بما قامت به هذه المبادرة من انجازات على كافة مستويات الدولة، ووصولها إلى كل ربوع مصر من أجل تخفيف المعاناة .

علاء عابد: العالم ينبهر بمبادرة حياة كريمة

وصف النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب المشروع القومي المصري " حياة كريمة " بأنه نموذج عالمي لمعني حقوق الإنسان معرباً عن سعادته الغامرة بما شاهده فى المؤتمر الأول للمبادرة الرئاسية حياة كريمة وبحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى مساء اليوم.

وقال " عابد " فى بيان له ان هذا المشروع القومى العملاق لم يعد مصرياً وانما اصبح واحداً من اهم المشروعات العالمية بعد تسجيله داخل منظمة الامم المتحدة واشادة المجتمع الدولى به مؤكداً ان الشعب المصرى العظيم خاصة من اهالينا الفقراء والبسطاء داخل القرى والريف المصرى شعروا بارتياح كبير وواسع النطاق بانجاز هذا المشروع غير المسبوق فى تاريخ العالم كله وتوقع النائب علاء عابد ان يتحول القرى والريف المصرى الى وحدات اقتصادية ناجحة تسهم فى دعم الاقتصاد المصرى مطالباً من حكومة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء باعطاء اولوية قصوى لتملك وادارة الشباب المصرى فى القرى والريف المصرى لمختلف المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر .

ووجه النائب علاء عابد تحية قلبية لجميع القيادات والشركات والمهندسين والفنيين والعمال المصريين الشرفاء على جهودهم الكبيرة والناجحة فى تنفيذ المبادرة الرئاسية حياة كريمة والتى ستغير وجه الحياة الاقتصادية والاجتماعية فى القرى والريف المصرى على مستوى الجمهورية مؤكداً أن الرئيس السيسى بهذا الانجاز الكبير جعل العالم كله ينبهر بالتجربة المصرية فى تحقيق التنمية الشاملة والحقيقية لكل المصريين

طارق رضوان: حياة كريمة أكبر مشروع ينتصر لحقوق الإنسان

رئيس لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب أن ما شاهده على الواقع في المؤتمر الأول للمبادرة الرئاسية #حياة_كريمة، والذي انعقد مساء اليوم وبحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي يؤكد أن هذه المبادرة هى أكبر مشروع ينتصر لحقوق الإنسان على مستوى العالم كله، مؤكدًا إن هذه المبادرة تعتبر واحدة من أهم المبادرات التي أطلقها الرئيس السيسى؛ لأنها ستغير وجه الحياة الاقتصادية والاجتماعية داخل القرى والريف المصري على مستوى الجمهورية.

وأعرب"رضوان" فى بيان له أصدره منذ قليل عن سعادته الغامرة بتحقيق الرئيس السيسى الحياة الكريمة والحقيقية لأهالينا من البسطاء الذين يقطنون في القرى والريف المصري والذي يبلغ عددهم 58 مليون مواطن، معتبرًا أن "حياة كريمة" هى أساس بناء الجمهورية الجديدة التي وعد بها الرئيس السيسي الشعب المصري.

وقال النائب إن مصر ستكون خلال السنوات القليلة القادمة واحدة من أهم الدول الاقتصادية الواعدة على مستوى منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، خاصة أن مبادرة حياة كريمة ليس هدفها توفير الحياة الكريمة للمواطنين فى القرى والريف المصري ولكن، تحقيق تنمية شاملة وحقيقية داخل هذه المناطق من خلال تشجيع الشباب المصرى على تملك وإدارة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر .

نورا علي: حياة كريمة من أضخم المشروعات القومية العملاقة

أكدت النائبة نورا على رئيس لجنة السياحة والطيران المدنى بمجلس النواب خلال مشاركتها إنطلاق فعاليات احتفالية المؤتمر الأول للمشروع القومي "حياة كريمة " أن هذا المشروع من أضخم المشروعات القومية العملاقة ويعد مشروع القرن الـ 21 وأهم إنجازات الجمهورية الجديدة التي تؤكد انحياز الدولة للمواطن البسيط ومحدودي الدخل في القرى والنجوع .

وأضافت نورا علي، رئيس سياحة النواب ، أن مبادرة حياة كريمة تحظى برعاية واهتمام ومتابعة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بشكل يومى لتوفير حياة أفضل للمواطنين المصريين والارتقاء بالمستوى الاجتماعي والصحي والتعليمي والاقتصادي والسكني وكافة القطاعات الخدمية لتلك القرى، وكذلك القضاء على الفقر متعدد الأبعاد، بالإضافة إلى الاستثمار في تنمية وبناء الإنسان المصري بالمفهوم الشامل، وذلك بالتعاون والتنسيق بين كافة الجهات المتخصصة بالدولة، على نحو يتكامل مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة.

وأضافت النائبة نورا على أن مشروع مبادرة حياة كريمة سوف يسجله التاريخ بأحرف من ذهب لأنه منظومة متكاملة من الخدمات التي تستهدف الارتقاء بحياة الإنسان وبناءه من جديد من خلال توفير مياه شرب نظيفة وصرف صحي وخدمات تتلاءم مع المعايير الدولية، وتوفير كل حقوقه، وهي أيضًا حدث فريد، وبخاصة أن القيادة السياسية تحرص على إحداث نقلة نوعية متكاملة لكل القطاعات التي تتلامس مع احتياجات المواطنين، كما أنها انعكاس حقيقي لإحداث حياة أفضل وتغيير ثقافة العامة وتطوير يشمل مناحي الحياة.

النائب أيمن أبو العلا:حياة كريمة تعكس حرص الدولة علي ضمان حقوق الإنسان

أكد النائب أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة » تعكس حرص الدولة المصرية ومؤسساتها تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى على ضمان وتعزيز حقوق الإنسان بمفهومه الشامل، وبالأخص الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

جاء ذلك فى تصريحات للمحررين البرلمانيين، مؤكدًا أن هذه المبادرة تراعي تعزيز الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والثقافية بمفهومها الشامل، والتى تضم عددًا كبيرًا من حقوق الإنسان الأساسية مثل الحق فى السكن والحق في البيئة النظيفة والحق في الحياة والحق في الصحة وغيرها من الحقوق الواجب مراعاتها بحياة جموع المواطنين.

ولفت النائب أيمن أبو العلا،وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، أن المبادرة تعكس أيضا التزام الدولة ومؤسساتها تجاه حماية مواطنيها من الوقوع فى براثن الحاجة والعوز وخاصة علي مستوي توفير فرص العمل والخدمات الصحية والحق في السكن الآدمى والملائم والحصول على فرص تعليمية وصحية.

وأكد النائب أيمن أبو العلا ، أن نتائج المبادرة الملموسة بدأت في الظهور على أرض الواقع بالعمل على رفع كفاءة البنية التحتية لأكثر من 4500 قرية يمثلون أكثر من نصف سكان مصر، مع التركيز على قرى تصل فيها نسبة الفقر إلى 70% فأكثر، كما تعمل الهيئات المشاركة في المبادرة على بناء المستشفيات، وتوفير الرعاية الصحية والصرف الصحي، وكذلك إنشاء وتجديد الطرق والكباري، ومد شبكات الكهرباء.