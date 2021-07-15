دير المحرق يطلق حملة لمحاربة الإدمان فى أسيوط

جدة - نرمين السيد - جاء إطلاق الحملة خلال الأمسية الثقافية التى عقدت مساء اليوم الخميس، بكنيسة القديس مرقس الرسول بقرية رزقة الدير المحرق.

وشارك فى فعاليات الأمسية الدكتور الشيخ خلف عمار، مدير الوعظ والفتوى بالأزهر الشريف، والشيخ حجاج صلاح مدير إدارة الأوقاف بالقوصية، والدكتور خالد على مدير الإدارة الصحية بالقوصية، وحسنى معتمد عضو مجلس الشعب الأسبق، إلى جانب حضور كوكبة من الأطباء والعمد ومشايخ القرى، فضلاً عن حضور لفيف من القيادات الاجتماعية والتعليمية والحزبية والتنموية وعدد من السادة المهتمين بالشأن العام من أبناء مركز ومدينة القوصية.

تضمن برنامج الاحتفالية باقة من الترانيم الروحية قدمها كورال العشرة أوتار وقد تحدث خلال الأمسية كل من الأنبا بيجول، الشيخ خلف عمار، الشيخ حجاج صلاح، الدكتورة هبة عطية أستاذ الطب الشرعى والسموم بكلية الطب جامعة أسيوط، كذلك قدم القائمون على الحملة تقريراً تلفزيونياً للتوعية بأضرار الإدمان والوقاية منه.

وفى نهاية الأمسية، تم تكريم الطالبة مهرائيل تواب فكرى الحاصلة على المركز الأول فى المسابقة الدينية على مستوى الإدارة التعليمية.

أدار الأمسية القس يؤانس رفعت واختتم اللقاء بكلمة شكر للحاضرين قدمها القمص يوسف عونى داعياً الجميع إلى التكاتف خلال أنشطة الحملة من أجل الحفاظ على صحة الشباب وسلامة المجتمع.