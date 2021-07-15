عاجل.. الحكومة: إجازة عيد الأضحى تبدأ من السبت 17 حتى 24 يوليو 

جدة - نرمين السيد - أعلن مجلس الوزراء أنه بناء على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، وبمناسبة إطلاق المشروع القومى لتطوير الريف المصرى، ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، تقرر أن تكون إجازة عيد الأضحى من بعد غد السبت الموافق 17 يوليو، وحتى يوم السبت الموافق 24 يوليو الجارى.





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