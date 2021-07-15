عاجل- الرئيس السيسى تعليقا على أزمة سد النهضة : لا يليق بنا أن نقلق أبدا

جدة - نرمين السيد - وطالب الرئيس السيسى خلال كلمته بالمؤتمر الأول للمشروع القومى لمبادرة "حياة كريمة"، اليوم الخميس، الأشقاء فى السودان وإثيوبيا باتفاق قانونى ملزم بشأن ملء وتشغيل سد النهضة، بعيدًا عن أشكال التهديد ليحيا الجميع فى سلام.
وأكد أن مستقبل البلاد والشعوب يتم من خلال العمل، مضيفا أن "النجاح الذى وصلنا إليه جاء من خلال وحدتنا".
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