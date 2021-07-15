جدة - نرمين السيد - وأضاف الرئيس السيسى خلال كلمته بالمؤتمر الأول لمؤتمر مبادرة "حياة كريمة" لتنمية الريف المصرى، مساء اليوم الخميس " الكلام اللى اتفقنا عليه بإننا نقبل بالتنمية التى تنتج عن سد النهضة من إنتاج الكهرباء للإثيوبيين مع التأكيد على أنه لا مساس بالمياه الخاصة بمصر". وتابع الرئيس السيسى "طالبنا باتفاق قانونى ملزم بين الدول الثلاث فيما يخص ملء وتشغيل سد النهضة وتحركنا فى هذا المسار وما زلنا نتحرك".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عاجل.. السيسى: طالبنا باتفاق قانونى ملزم لملء وتشغيل سد النهضة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.