عاجل- الرئيس السيسى: موازنة مشروع «حياة كريمة» تتخطى 700 مليار جنيه

جدة - نرمين السيد - قال الرئيس عبدالفتاح السيسى، إن الجمهورية الجديدة تقوم على ترسيخ مبادئ الكرامة وبناء الإنسان، مضيفًا أن موازنة المشروع القومى "حياة كريمة" لتنمية الريف المصرى تتخطى الـ 700 مليار جنيه.





وأضاف السيسى خلال كلمته بالمؤتمر الأول للمشروع القومى لمبادرة "حياة كريمة"، اليوم الخميس، أنه يجدد العهد بأن تبدأ الجمهورية من رحم "ثورة 30 يونيو"، عازمين على المضى قدمًا على البناء، موفرين كل السبل لشبابنا لتحقيق مستقبل يليق بهم. وذكر الرئيس السيسى "عبر عن عظيم امتنانى للشعب المصرى على ما بذله من تضحيات سعيًا للبناء والتنمية، وأتوجه بتحية خاصة للمرأة المصرية العظيمة التى كانت دومًا فى طليعة مسيرة الوطنية وصدارة التحدى".

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