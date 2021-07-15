سفير مصر بالمغرب يؤازر الأهلي في المران قبل نهائي أفريقيا«صور»

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حرص السفير المصري في المغرب، أشرف إبراهيم، على حضور مران الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المقام حاليا بملعب «كهرماء» بمدينة الدار البيضاء بالمغرب، استعدادًا لمباراة كايزر تشيفز في نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويستعرض دوت الخليج ظهور سفير مصر بالمغرب، في مران الأهلي استعدادا لنهائي أفريقيا أمام كايز تشيفز.

ورحب الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي، رئيس بعثة الأهلي في المغرب، بالسفير المصري، الذي حرص على حضور المران لدعم ومؤازرة الفريق قبل نهائي إفريقيا.

موعد مباراة نهائي أفريقيا

ويستعد الأهلي لخوض مباراة كايزر تشيفز الجنوب إفريقي المقرر لها التاسعة من مساء السبت المقبل بتوقيت القاهرة باستاد محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء بالمغرب، في نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وكان لاعبو الأهلي والجهاز الفني والإداري قد حضروا ظهر اليوم، الخميس، محاضرة تنظيمية، تحت إشراف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف».

مؤتمر الأهلي قبل المران

وعقدت المحاضرة بفندق إقامة الأهلي بمدينة الدار البيضاء المغربية، واستمرت قرابة الـ30 دقيقة، واستهدفت شرح التعليمات الخاصة بمباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وترأس التونسي خالد المكشر، المنسق العام لنهائي دوري أبطال إفريقيا، المحاضرة التي كان الهدف منها شرح الأمور التنظيمية الخاصة بالمباراة النهائية وكل ما يتعلق بها، ومن بينها ترتيبات تسلم الجوائز ووقوف الفريقين، وغيرها من الإجراءات التنظيمية في المباريات النهائية.

مؤتمر موسيماني

ويتحدث موسيماني وكابتن الأهلي خلال المؤتمر الصحفي عن مباراة كايزر تشيفز، واستعدادات الفريق لها، وذلك وفقاً للوائح الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف».

يذكر أن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أجرى مسحة طبية صباح اليوم، الخميس، بمقر إقامة البعثة بالمغرب، ضمن الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، وقبل مباراة النهائي بـ48 ساعة، وفقًا لتعليمات الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف».

قائمة الأهلي في نهائي أفريقيا

حراسة المرمى: محمد الشناوي – وعلي لطفي – ومصطفى شوبير.

خط الدفاع: محمود وحيد – ومحمود متولي – ورامي ربيعة – وياسر إبراهيم – وأيمن أشرف – وبدر بانون – وسعد سمير – وعلي معلول – ومحمد هاني.

خط الوسط: حمدي فتحي - وأليو ديانج – وعمرو السولية – ومحمد مجدي أفشة – وكريم نيدفيد – ومحمد محمود – وأكرم توفيق – ووليد سليمان – وحسين الشحات.

خط الهجوم: محمود كهربا – ومروان محسن – ومحمد شريف – وصلاح محسن – ووالتر بواليا – وطاهر محمد طاهر – وجونيور أجايي.