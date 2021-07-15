/640804/تضاهي-الأندية-العالمية-كيف-أعاد-الرئيس-السيسي-مراكز-الشباب-لبريقها-من-جديد

شهدت فترة تواجد الرئيس عبدالفتاح السيسي إنجازات متعددة على كافة المجالات والتخصصات ، لاسيما على المستوى الرياضي سواء من حيث الإنجازات الرياضية المختلفة أو البنية التحتية المميزة وعلى رأسها الاهتمام بمراكز الشباب في القرى والريف.

ويرصد دوت الخليج في السطور التالية الطفرة المميزة التي شهدتها الساحة الرياضية بشكل عام و الساحرة المستديرة بشكل خاص، و كيف أعاد الرئيس السيسي مراكز الشباب لبريقها من جديد ؟!

- تطوير أكثر من 3063 مركز شباب أي مايقرب من 80% من إجمالي عدد مراكز الشباب في مصر

- تطوير وتدشين 198 ناديا وتطوير ملاعبها وهو ما لم يحدث من قبل

- تنفيذ 5047 برنامجا ومشروعا في الفترة من 2014-2020 بمشاركة 89 مليونا من النشء والشباب

- تطوير 3631 ملعبا بمراكز الشباب، وتطوير المدن الشبابية

انجازات الرئيس السيسي في مراكز الشباب

- إنشاء 245 مركز شباب، و 84 حمام سباحة، وتطوير وإنشاء 14 صالة مغطاة

- ضمن مبادرة حياة كريمة.. تخصيص 2 مليار لصالح "الشباب" في قرى الريف المصري

- مبادرة حياة كريمة تستهدف إنشاء 782 مركز شباب وملعب خماسي

مراكز شباب في عهد الرئيس السيسي

- إنشاء وحدات للطب الرياضي داخل مراكز الشباب

- إنشاء المدينة الشبابية الرياضية بحي الأسمرات

- 32 مشروعًا استثماريًا في 19 مركز شباب بالقاهرة الكبرى

- 11 مشروعا في الدقهلية و39 في الشرقية و25 في كفر الشيخ و9 في سوهاج و81 مركز شباب في المنوفية

مصر تحتضن بطولات العالم المختلفة

- كأس العالم للجمباز الفني عام 2021

- كأس العالم للرماية عام 2021

- كأس العالم للخماسي الحديث عام 2021

وفى تلك النسخ كان النجاح هو النتيجة التى تنتهى بها الاستضافة المصرية