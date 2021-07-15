/640836/تعليمات-وتوجهات-من-موسيماني-لـ-لاعبي-الأهلي-قبل-مران-اليوم-تفاصيل

استهل بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مران الفريق اليوم الخميس بمحاضرة مع لاعبي الفريق بالمغرب، استعدادًا لمباراة كايزر تشيفز في نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويرصد دوت الخليج أبرز أحداث بعثة النادي الأهلي بالمغرب، في خوض مباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام كايزر تشيفز.

وتحدث موسيماني مع لاعبي الأهلي عن عدة أمور فنية خاصة بمباراة النهائي الإفريقي.

وأكد بيتسو موسيماني على لاعبي الأهلي، قبل مران اليوم، لموجهة كايز تشيفز في نهائي أفريقيا، على أهمية المباراة وقوتها.

مران الأهلي الأول بالمغرب

وخاض الأهلي مران اليوم على ملعب كهرماء، استعدادًا لمباراة كايزر تشيفز الجنوب إفريقي المقرر لها التاسعة من مساء السبت المقبل بتوقيت القاهرة باستاد محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء بالمغرب، في نهائي دوري أبطال إفريقيا.

هذا ويحضر بيتسو موسيماني، ومعه كابتن الفريق، المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة النهائي الإفريقي، الذي يعقد في تمام الساعة الثانية عشرة والنصف ظهر غدٍ الجمعة، بتوقيت المغرب «الواحدة والنصف بتوقيت القاهرة».

مؤتمر موسيماني

ويتحدث موسيماني وكابتن الأهلي خلال المؤتمر الصحفي عن مباراة كايزر تشيفز، واستعدادات الفريق لها، وذلك وفقاً للوائح الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف».

يذكر أن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أجرى مسحة طبية صباح اليوم، الخميس، بمقر إقامة البعثة بالمغرب، ضمن الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، وقبل مباراة النهائي بـ48 ساعة، وفقًا لتعليمات الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف».

قائمة الأهلي في نهائي أفريقيا

حراسة المرمى: محمد الشناوي – وعلي لطفي – ومصطفى شوبير.

خط الدفاع: محمود وحيد – ومحمود متولي – ورامي ربيعة – وياسر إبراهيم – وأيمن أشرف – وبدر بانون – وسعد سمير – وعلي معلول – ومحمد هاني.

خط الوسط: حمدي فتحي - وأليو ديانج – وعمرو السولية – ومحمد مجدي أفشة – وكريم نيدفيد – ومحمد محمود – وأكرم توفيق – ووليد سليمان – وحسين الشحات.

خط الهجوم: محمود كهربا – ومروان محسن – ومحمد شريف – وصلاح محسن – ووالتر بواليا – وطاهر محمد طاهر – وجونيور أجايي.