نشرة أخبار الزمالك اليوم الخميس: رسالة مثيرة من فرجاني ساسي.. الفارس الأبيض يؤدي تدريباته غداً..مدرب الطائرة الجديد جئت لحصد البطولات

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شهد نادي الزمالك اليوم الخميس العديد من الأخبار والأحداث الرياضية، ويرصد دوت الخليج نشرة أخبار الفارس الأبيض لعل أبرزها قرار نقل مواجهة الفريق الأبيض أمام غزل المحلة.

الزمالك

يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته في الخامسة مساء غد الجمعة على ستاد نادي الترسانة، استعدادا لمباراة غزل المحلة.

ويلتقي الزمالك مع غزل المحلة يوم ٣ أغسطس المقبل في الجولة الثامنة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

ومن المقرر أن يتجمع اللاعبون في مقر نادي الزمالك في الثالثة والنصف عصر الغد على أن يتحرك الفريق بالحافلة متجها لنادي الترسانة لخوض المران.

وكان الجهاز الفني للفريق بقيادة الفرنسي كارتيرون قد منح اللاعبين راحة 11 يوما في ظل عدم ارتباط الفريق بمباريات رسمية.

ومن المقرر أن يخوض الزمالك تدريبه أيام الجمعة والسبت والأحد والإثنين على ستاد الترسانة قبل أن يحصل الفريق على راحة يوم الثلاثاء وهو أول أيام عيد الأضحى المبارك، على أن ينتظم الفريق في معسكر مغلق بداية من يوم الأربعاء المقبل بالإسكندرية.

فرجاني ساسي

وجه فرجاني ساسي لاعب الزمالك السابق رسالة جديدة عن رحيل اللاعب عن القلعة البيضاء وذلك عبر حسابه الشخصي على الفيس بوك.

لا يزال فرجاني ساسي، لاعب خط وسط الزمالك والذي ينتهي عقده بنهاية الموسم الحالي، يتصدرعناوين الصحف العربية، خاصة خلال الساعات الأخيرة، بعدما وصرح أحد المسؤولين السابق بنادي الزمالك، عن أسباب فشل التفاوض مع فرجاني ساسي، من أجل تجديد عقده مع نادي الزمالك.

ونشر فرجاني ساسي فيديو على موقعه الرسمي على "تويتر" وعلق عليه قائلا" دي واحدة من الحقائق اللي اتكلمت عنها"، واحتوى الفيديو الذي نشره ساسي على "تويتر" على فقرة من برنامج "في الجول" والذي يقدمه الإعلامي أحمد جمال على قناة الحدث، حيث تحدث أحمد جمال مع أيمن يونس، عضو اللجنة التنفيذية السابق والمشرف على الكرة بنادي الزمالك عن أسباب فشل المفاوضات مع فرجاني ساسي.

كرة الطائرة

عقد عبدالحميد الوسيمي رئيس جهاز الكرة الطائرة بنادي الزمالك، جلسة مع اللاعبين مساء أمس الأربعاء، في حضور حسن الحصري المدير الفني الجديد للفريق.

وجاءت الجلسة الأولى للمدرب الجديد للتعرف على لاعبي الفريق، وكذلك لرسم خطة العمل استعداداً للموسم الجديد.

وأكد “الحصري” للاعبين أنه يعرف قدراتهم وإمكانياتهم الفنية، وأنه جاء لحصد البطولات والألقاب.

جدير بالذكر أن الجهاز الفني للزمالك يتكون من: حسن الحصري مديرا فنيا، وأشرف رشاد مدربا عاما، ووليد عبد العال مدربا مساعدا وأحمد شعلان مديرا إداريا.

جوزتبي التركي

كشفت تقارير صحفية تركية، عن حقيقة انتقال الدولي التونسي فرجاني ساسي، لاعب المنتخب التونسي الأول، ولاعب فريق الزمالك السابق، وذكرت التقارير عن تفاصيل إهتمام فريق جوزتبي التركي من الرغبة، في الظفر بخدمات اللاعب في فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.

ذاد أهتمام الفريق التركي بالتعاقد مع ساسي، لاعب الوسط، خاصة أن اللاعب عقده انتهي مع القلعة البيضاء، وفشل في الفترة السابقة في الإنتقال لصفوف فريق الدحيل القطري.

وأكد موقع "aksam.com" التركي، أن اللاعب التونسي صاحب الـ29 عامًا يقترب من جوزتيبي ويفضل الانتقال إلى الدوري التركي، بعدما رفض التجديد للزمالك، وفشل انتقاله إلى الدحيل القطري.

وشددت التقارير على أن النادي التركي يتابع موقف اللاعب منذ فترة طويلة، وبدأ في المفاوضات خلال الأسبوعين الماضيين مع فرجاني ساسي ووكيله.