ياسين الزغبى لـ الرئيس السيسى: "بشكرك يا ريس لأنك غيرت حياتى"

وجه الشاب ياسين الزغبى، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى، على منحه الأمل والتفاؤل بالمستقبل الأفضل، وتابع: "أنا وقفت أمام حضرتك يا ريس قبل 4 سنوات، واليوم ده أنا فاكره كويس، ولا يمكن أن يمحى من ذاكرتى، لأن ذلك اليوم منحنى أملا كبيرا.. ولو كنت بجرى يوم فمن بعده هجرى ألف.. أنا بشكر حضرتك على هذا اليوم".

واعتذر "الزغبى"، خلال كلمته بفعاليات المؤتمر الأول للمشروع القومى "حياة كريمة" لتنمية قرى الريف المصرى، للرئيس السيسى والمشاركين نظراً لتوتره، قائلاً: "أنا بتعتذر لحضراتكم لأنى متوتر جداً".

وواصل "الزغبى"، حديثه قائلاً: "من خلال جولتى في محافظات مصر، تعلمت أن أهم ما يميز المصريين هو حب الخير قبل أي حاجة وللبعيد قبل القريب ولكل من حولنا، وتابع: "في جولتى أنا اتعلمت أفضل درس وهو أن حب الخير ده دايرة يبدأ عندك ويلف ويجى ليك تانى".

وأكد "الزغبى"، أن الشعب المصرى لا يعرف المستحيل وسيواصل بناء وطنه وسيستكمل المشروع القومى "حياة كريمة".

وتأتي الاحتفالية تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، وبحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، وآلاف المواطنين الذين يمثلون مختلف طوائف الشعب المصري، وعدد من الشخصيات العامة والإعلاميين ورجال الأعمال وممثلي المؤسسات المصرية والإقليمية والدولية، وذلك في استاد القاهرة الدولي.

يشار إلى أن يوم 2 يناير 2019.. كان تاريخًا فاصلاً فى حياة الملايين من المواطنين بقرى الريف المصرى وتحديدًا القرى الأكثر احتياجًا، حيث كتبت فى هذا اليوم، شهادة ميلاد حقيقية لهذه الفئات الأكثر احتياجًا بتوجيه الرئيس عبد الفتاح السيسى، بإطلاق مبادرة "حياة كريمة" لتحسين مستوى المعيشة فى آلاف القرى المصرية، حيث قال الرئيس السيسى وقتها عبر حسابه الرسمى على مواقع التواصل الاجتماعى: " أوجه الدعوة لمؤسسات وأجهزة الدولة، بالتنسيق مع مؤسسات المجتمع المدني، وبرعايتى المباشرة.. لإطلاق مبادرة وطنية على مستوى الدولة لتوفير حياة كريمة للفئات المجتمعية الأكثر احتياجًا خلال العام 2019.. تحيا مصر".

ومنذ عام 2019 وحتى الآن تحصد الملايين من الأسر الفقيرة والمتوسطة، فى القرى والريف، ثمار مبادرة حياة كريمة التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى، حيث استطاعت مبادرة حياة كريمة بمشروعاتها فى أقل من عامين أن تغير حياة الملايين وترفع مستوى المعيشة فى التجمعات الريفية المستهدفة.